По его словам, Берлин будет оставаться единым со своими союзниками.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

Поэтому Германия не будет передавать Украине танки Leopard одна, сказал он в ходе мероприятия Социал-демократической партии (СДПГ), пишет Reuters. По словам Шольца, западные союзники потратили "долгое время на подготовку, обсуждение и организацию этого".

"Германия не пойдет на это в одиночку. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками. Все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации", - сказал Шольц.

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Танки Leopard для Украины

Как известно, в начале лета испанские СМИ писали о готовности властей передать Украине танки Leopard A4.

В Польше говорят, что обсуждают вопрос передачи Украине небольшого количества танков.

В декабре глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Соединенные Штаты поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2.

Министр экономики Германии Роберт Габек сказал, что они не исключают поставки танков Leopard украинской армии.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский предположил, что Германия может передать Украине законтрактованные для Венгрии танки Leopard 2A7.

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