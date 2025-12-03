Жителей и гостей столицы просят учесть это при планировании маршрутов.

В четверг, 4 декабря, в Киеве временно ограничат дорожное движение. Об этом информируют в Управлении государственной охраны.

"4 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", – сказано в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят учесть это при планировании маршрутов.

В УГО отметили, что главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся с официальным или рабочим визитом в Украине, обеспечивается государственная охрана, в соответствии с действующим законодательством.

