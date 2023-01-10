Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе, сказал французский чиновник.

Франция совместно с Польшей побуждают Германию передать Украине танки Leopard 2. Как пишет Politico, Париж и Варшава давят на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе", – сказал французский чиновник для издания на правах анонимности.

Поскольку танки производятся в Германии, отправка их в Украину потребует разрешения на реэкспорт от страны-производителя.

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Чиновник из Франции добавил, что Эммануэль Макрон умышленно принял решение передать Украине колесные танки чтобы "снять табу". Речь идет о заявлениях Олафа Шольца, который говорил, что Германия первой не будет поставлять танки Украине.

"Между Макроном и Зеленским есть "заговор", и разговор был частично инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии отправлять танки", – добавил он.

Отказ Шольца поставлять танки Украине

Олаф Шольц ранее объяснил, почему Германия не отправляет Украине боевые танки. Дело в том, что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".

Недавно председатель оборонного комитета Бундестага призвала передать Украине Leopard.

В то же время Германия планирует передать для ВСУ БМП Marder.