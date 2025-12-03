Кристофер Ландау призвал министров не "вынуждать" оборонные компании своей страны участвовать в перевооружении Европы.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают приоритет собственной оборонной промышленности, а не американским поставщикам вооружений. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что его выступление произошло во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в среду, которую пропустил начальник Ландау Марко Рубио.

Ландау, давний скептик НАТО, выступивший первым на закрытой встрече, призвал министров не "вынуждать" оборонные компании своей страны участвовать в перевооружении Европы. Вскоре после этого он покинул зал для участия в других встречах

Один из представителей Госдепартамента США заявил:

"Заместитель госсекретаря Ландау донес два ключевых сообщения. Первое заключается в том, что Европе необходимо преобразовать свои обязательства по расходам на оборону в потенциал. Второе заключается в том, что протекционистская и эксклюзивная политика, вытесняющая американские компании с рынка, подрывает нашу коллективную оборону".

Издание пишет, что выпад Ландау - последний в длинном списке ударов нынешней администрации США по своим историческим партнерам, включая давление на ЕС с целью заставить его принять унизительное торговое соглашение для предотвращения введения пошлин.

Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал блок за "несправедливое" отношение к США, в то время как ЕС заявлял, что торговые требования Вашингтона равносильны шантажу.

"Комментарии Ландау, вероятно, вызовут недовольство в некоторых столицах, поскольку ряд европейских стран, таких как Германия и Польша, объявили о выделении миллионов долларов в рамках программы, поддерживаемой НАТО, которая предусматривает выплаты американским оборонным компаниям за поставки критически важного оружия в Украину. В общей сложности Европа и Канада обязались выделить на эту программу 4 миллиарда долларов", - сказано в статье.

Отмечается, что лтсутствие Рубио стало первым за более чем два десятилетия отсутствием главного дипломата Вашингтона на встрече министров НАТО.

"Никого не шокирует позиция США о том, что Европа не должна быть протекционистской. Но чего вы ожидали… такта или деликатности от США?" - сказал один дипломат НАТО.

Перевооружение Европы

ЕС принял меры по наращиванию своей истощенной оборонной промышленности на фоне растущих предупреждений таких стран, как Германия, о возможном нападении России на Европу к концу десятилетия.

Брюссель представил стратегии в нескольких законодательных инициативах, направленных на стимулирование местной промышленности. Эти усилия включают новую программу SAFE "кредиты в обмен на вооружение" на сумму 150 миллиардов евро, однако третьи страны, такие как США, могут поставлять лишь не более 35% стоимости систем вооружения.

Европейская комиссия планирует запустить "стену дронов" уже до конца 2026 года. Полная функциональность этой системы обороны ожидается к концу 2027 года.

