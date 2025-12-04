Весь известный ареал этого вида ограничен узкой полосой высот выше 300 метров в изолированном горном хребте.

Серый тинаму, официально названный Tinamus resonans, был обнаружен в отдалённых горах Серра-ду-Дивизор на границе Бразилии и Перу. Об этом пишет Indian Defence Review.

Интересно, что орнитологи проводят параллели между этой птицей и додо, который вымер в XVII веке после прибытия людей на остров Маврикий. Подобно бедственному положению додо, отсутствие у тинаму страха перед людьми может способствовать его быстрому исчезновению, если текущие угрозы не будут смягчены. Открытие этой птицы имеет важное значение, поскольку это первый новый вид небольшого лесного тинаму за 75 лет, что делает его выдающейся находкой как для учёных, так и для защитников природы.

Важно, что серый тинаму выделяется своим отсутствием страха перед человеком. Исследователи провели три года в горах Серра-ду-Дивизор, прислушиваясь к его характерному крику, прежде чем наконец увидеть птицу в дикой природе. Когда они это сделали, их удивило ее поведение: птица спокойно бродила по подлеску леса, не проявляя никаких признаков страха перед исследователями. По словам Луиса Мораиса, ведущего автора исследования и докторанта Национального музея Рио-де-Жанейро, поведение птицы очень похоже на поведение вымершего додо.

Отмечается, что весь известный ареал этого вида ограничен узкой полосой высот выше 300 метров в изолированном горном хребте. Эта специфическая среда обитания, экологический "небесный остров", окружена обширными тропическими лесами Амазонки, что делает эту птицу крайне уязвимой к внешним угрозам. Популяция этой птицы оценивается всего в 2000 особей, что делает её одним из самых редких и наиболее специализированных видов в регионе. Ученые опасаются, что любое нарушение среды обитания может привести к быстрому сокращению численности вида, что уже постигло бесчисленное множество других видов в Амазонии.

Угрозы, связанные с деятельностью человека

Выживание серого тинаму сталкивается с многочисленными проблемами, наиболее серьёзной из которых является вторжение человека в отдалённые места его обитания. Регион Серра-ду-Дивизор, хотя и практически нетронутый, находится под угрозой из-за инфраструктурных проектов. Проектируемое шоссе между Бразилией и Перу, а также трансконтинентальная железная дорога могут разрушить хрупкую среду обитания этой птицы.

Правительство Бразилии также рассматривает возможность понижения статуса охраны национального парка Серра-ду-Дивизор, чтобы дать возможность экономическому развитию, включая добычу полезных ископаемых. В статье сказано:

"Деятельность человека не ограничивается освоением земель. В близлежащих районах местные жители охотятся на тинаму ради пропитания, что представляет дополнительную угрозу для вида. Небрежное поведение тинаму делает его особенно уязвимым для охоты, поскольку он не воспринимает людей как потенциальных хищников. Без срочных мер по охране эти угрозы могут привести вид к вымиранию, подобно тому, как это произошло с додо несколько столетий назад".

Важно, что открытие Tinamus resonans вызвало тревогу среди защитников природы, которые подчеркивают необходимость немедленных мер по защите этого вида. По словам Диего Мендеса, специалиста по охране окружающей среды из Института охраны природы и биоразнообразия Чико Мендеса, институт активно работает над мониторингом и охраной региона. Это включает в себя оценку официального статуса природоохранной деятельности сланцево-малинового тинаму и разработку стратегий на основе текущих исследований.

Специалисты по охране природы подчеркивают, что серый тинаму из-за своего ограниченного ареала и специфической среды обитания особенно чувствителен к изменению климата. Любые изменения температуры или количества осадков могут изменить его среду обитания, что еще больше увеличит риск его вымирания.

Ученые сходятся во мнении, что в ближайшие годы критически важны согласованные усилия по сохранению как этой птицы, так и ее среды обитания, иначе мир может навсегда потерять еще один вид.

