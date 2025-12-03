Этот суперкар был одним из самых дорогих автомобилей своего времени.

В 1980-х годах было создано большое количество культовых автомобилей, которые в наше время ценятся коллекционерами. Среди них были и спортивные модели, в характеристики которых трудно поверить до сих пор.

В SlashGear рассказали о самом быстром серийном автомобиле 1980-х годов. Он может развивать скорость свыше 300 км/ч и разгоняться до первой "сотни" менее чем за 4 секунды.

В издании подчеркнули, что самым быстрым серийным автомобилем в мире в 1980-х годах был Porsche 959. Эта модель выпускалась с 1986 по 1988 год.

Видео дня

Porsche 959 был флагманской моделью бренда и предлагал передовые технологии, среди которых продвинутая система полного привода, гидропневматическая подвеска с тремя режимами дорожного просвета и двойной параллельно-последовательный турбонаддув. Также этот суперкар был одним из самых дорогих автомобилей своего времени. Его стоимость составляла 420 000 немецких марок (около 551 100 долларов с учетом инфляции).

В издании отметили, что во время тест-драйва журнала Car and Driver Porsche 959 смог разогнаться от 0 до 60 миль/час (96 км/ч) всего за 3,6 секунды. В этом заслуга не только продвинутой системы полного привода, но и 2,8-литрового оппозитного шестицилиндрового двигателя мощностью 450 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП.

Также в издании напомнили, что максимальная скорость Porsche 959 составляла 315 км/ч, что является довольно неплохим показателем даже в наше время. Тем не менее, по этому показателю у этой модели есть серьезный конкурент - Ferrari F40.

Отметим, что суперкар Ferrari F40 выпускался с 1987 по 1992 год и также считается одним из быстрейших серийных автомобилей 1980-х годов.

Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента. Максимальная скорость этого суперкара составляет 324 км/ч, что было рекордом до 1990 года, пока этот результат не превзошел Bugatti EB110, разогнавшись до 342 км/ч.

Самые быстрые автомобили в мире

Ранее в Autocar рассказали о самых быстрых автомобилях в мире, которые разрешены для эксплуатации на дорогах общего пользования. На первой позиции оказался автомобиль Koenigsegg Jesko Absolut, который способен развивать скорость более 500 км/ч, но этот показатель пока не подтвержден официально.

На втором месте расположился китайский Yangwang U9 Xtreme. В сентябре 2025 года на немецком испытательном полигоне Automotive Testing этот автомобиль смог развить скорость 496 км/ч.

Вас также могут заинтересовать новости: