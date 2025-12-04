Некоторые чиновники заявляют, что этот план также дает Европе рычаги влияния в мирном процессе.

Европейский союз изменил план по использованию замороженных активов России для помощи Украине. Блок пытается учесть страхи Бельгии и оставить возможность для США использовать деньги, чтобы склонить Россию к миру.

Издание The Wall Street Journal пишет, что ЕС теперь предлагает предоставить Киеву кредит в размере около 105 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, что меньше, чем в предыдущем плане, который предусматривал кредит на общую сумму в 186 миллиардов долларов. Такое решение позволит сохранить резервы, которые администрация президента США Дональда Трампа предложила использовать в рамках потенциального мирного плана.

Европейские чиновники заявляют, что новый план поможет развеять опасения Бельгии, где хранится большая часть средств. Брюссель обеспокоен тем, что он может столкнуться с огромными финансовыми рисками, если Москва сможет оспорить использование ее активов.

Некоторые чиновники заявляют, что этот план также дает Европе рычаги влияния в мирном процессе, в котором она оказалась в стороне, поскольку американские чиновники ведут переговоры напрямую с Россией и Украиной. Деньги не могут быть возвращены России без согласия ЕС на снятие санкций с этих средств.

"С помощью сегодняшних предложений мы обеспечим Украине средства для защиты и продвижения мирных переговоров с позиции силы", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз хранит у себя около 245 миллиардов долларов активов российского центрального банка в рамках санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Около 55 миллиардов долларов активов находятся в США и других странах.

Эти активы стали бы спасательным кругом для Украины, поскольку ее экономика с трудом держится на плаву. Киев зажат между необходимостью финансировать оборонительные усилия и восстановлением жизненно важной инфраструктуры, разрушенной российскими ударами.

Президент Украины Владимир Зеленский давно выступает за выплату Россией репараций Украине и заявляет, что использование российских активов снизит бремя для Киева и заставит Москву заплатить за агрессию.

Репарационный кредит для Украины - главные новости

Согласно первоначальному плану, ЕС собирался предоставить Украине ссуду под залог замороженных активов с расчетом, что Россия в конечном итоге выплатит репарации за свое вторжение - Киеву не нужно был бы возвращать деньги, пока Москва не сделает этого.

Эти активы были выделены в мирном плане администрации Трампа на 28 пунктов. Согласно плану, разработанному с участием России, 100 миллиардов долларов из этих активов должны использовать для инвестиционного плана под руководством США, чтобы помочь Украине восстановиться после войны. Остальные деньги были бы выделены на совместные экономические проекты США и России.

Европейские чиновники отвергли эту идею. Они настаивают на том, что активы должны быть использованы для помощи Украине — эта позиция была согласована всеми странами "Группы семи" еще во время президентства Джо Байдена.

2 декабря исполнительная власть ЕС предложила юридическое решение, которое позволило бы избежать необходимости Бельгии выплачивать миллиарды евро в случае, если Венгрия наложит вето на продление санкций против Москвы. Комиссия хотела прибегнуть к пункту в статье 122 договора ЕС, который позволяет правительствам решать "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации". Но Брюссель и тут остался недоволен.

3 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - это 90 миллиардов евро, а остальное обеспечат международные партнеры. Как заявила президент.

