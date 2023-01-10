Канадское правительство анонсировало новую партию военной помощи Украине, в которую войдут системы ПВО.

Канада закупит в США системы ПВО NASAMS и передаст их Украине. Об этом сообщила у себя в Твиттер министр обороны Канады Анита Ананд.

"Системы противовоздушной обороны являются главным приоритетом Украины. Потому Канада покупает у США передовую национальную зенитно-ракетную систему (NASAMS), чтобы передать ее Украине", – сообщила она.

Министр отметила, что это будет первая система ПВО, переданная Канадой для нужд украинской армии. Выбор именно системы NASAMS она объяснила высокими показателями эффективности.

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"В условиях жестоких авиаударов России по Украине эта система ПВО поможет оградить украинские населенные пункты и критическую инфраструктуру от атак беспилотников, ракет и авиации", – заявила Ананд.

Поставки NASAMS в Украину

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, разработанный совместно Норвегией и США. Комплекс способен перехватывать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 16 км.

Впервые комплексы NASAMS были переданы Украине в октябре – после начала российской кампании по уничтожению украинской энергосистемы. В начале ноября министр обороны Резников заявил, что ЗРК NASAMS уже прибыли.

Во время ракетного обстрела в новогоднюю ночь комплексы NASAMS показали высокую эффективность. В Воздушных силах признались, что едва успевали их перезаряжать.

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