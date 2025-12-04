Де Вевер говорит, что Россия тоже может конфисковать западные активы.

Вопрос конфискации замороженных российских активов несет серьезные риски для Бельгии. В Москве дали понять, что в случае такого шага Бельгия будет чувствовать последствия "вечно".

Об этом сказал в интервью изданию La Libre Belgique премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. По его словам, давление в этом деле "невероятное", и его команда работает над этим день и ночь.

"Это была бы замечательная история: забрать деньги у злодея Путина и отдать их хорошему парню, Украине. Но украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды, такого еще никогда не делали. Речь идет о деньгах Центрального банка России", – заявил он.

Бельгийский политик отметил, что даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковали. Де Вевер подчеркнул, что на время войны активы замораживают, а после ее окончания страна должна отдать все активы или их часть, чтобы компенсировать убытки победителям.

Однако премьер Бельгии говорит, что проигрыш России является "полной иллюзией":

"Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла и в стране, которая имеет ядерное оружие, воцарилась нестабильность. И кто верит, что Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов?".

По его словам, "Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем чувствовать это вечно". Кроме того, де Вевер говорит, что Россия может конфисковать западные активы.

"Euroclear имеет 16 миллиардов в России. Все бельгийские заводы в России также могут быть конфискованы. А что, если Беларусь и Китай также конфискуют западные активы? Мы обо всем этом думали? Нет, не думали. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова это сделать... Без такого распределения я сделаю все, чтобы заблокировать этот вопрос. Все", – констатировал премьер-министр Бельгии.

Издание Politico пишет, что Соединенные Штаты Америки хотят вернуть России замороженные на Западе активы после мирного соглашения.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает продвигать идею использования этих активов для финансирования Украины. Сейчас ЕС рассматривает вариант предоставления репарационного кредита Украине на 140 млрд евро.

