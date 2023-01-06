Всего Германия отправит ВСУ 40 бронетранспортеров Marder.

Германия отправит Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot из своих запасов в первом квартале текущего года.

Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, передает The Guardian. Он также подтвердил, что Германия намерена до конца первого квартала отправить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. Он уточнил, что эти 40 машин должны быть готовы к передаче уже в первом квартале.

По словам Гебештрайта перед тем как предоставить это вооружение ВСУ, украинские военные в Германии пройдут обучение по его использованию. Займет оно около восьми недель.

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Что такое Marder

Marder - это гусеничная бронированная боевая машина, вооруженная 20-мм автоматической пушкой и пулеметом калибра 7,62 мм. Она может перевозить кроме экипажа, 12 солдат.

Помощь Германии Украине

Федеральное правительство обновляет перечень предоставленных Украине вооружений еженедельно. Последний раз он был обновлен 15 декабря 2022 года. Тогда власти Германии передали украинской стороне ракеты для ПВО IRIS-T.

5 января стало известно, что Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot.

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