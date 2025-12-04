Он отметил, что это "освобождене" произойдет военным или другим путем.

Российский диктатор Владимир Путин собрался любым путем "освободить" Донбасс и так называемую Новороссию.

Свое намерение властелин Кремля высказал в интервью India Today. "Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем", - заявил диктатор.

Также он сообщил, что якобы предлагал Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, "но Киев предпочитает воевать".

Также кремлевский диктатор прокомментировал недавние переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Тампа Джерадом Кушнером.

Он сказал, что встреча была полезной, а продлилась долго, потому что пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений.

"Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа", - сказал Путин.

Он добавил, что США предложили разбить 28 пунктов своего "мирного плана" "на 4 пакета".

Переговоры о прекращении войны в Украине

Недавно к Путину приезжали Кушнер и Уиткофф, чтобы поговорить о прекращении войны против Украины. Однако стороны так ни к чему и не пришли.

А сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Путин якобы хочет прекратить войну против Украины. По крайней мере, как отметил Трам, такое впечатление сложилось у Уиткоффа и Кушнера.

"Он хотел бы видеть завершение этой войны. Думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни", – заявил Трамп, комментируя эту встречу.

