Ученые узнали больше о том, как думают собаки.

Любопытство определяет многие моменты повседневной жизни человека. Более того, бессознательное стремление к познанию свойственно и животным, включая собак, пишет Earth.

Новое исследование, проведенное Центром когнитивных исследований собак Университета Портсмута и Отделом исследований собак Университета имени Фридриха Шиллера в Йене показало, что собаки могут запоминать названия сотен предметов. Их способности дают ученым представление о том, как они думают.

Как проверялись способности собак

По словам ученых, определенные когнитивные особенности влияют на способность собаки распознавать многие предметы по названию. Собаки, обученные названиям, могут идентифицировать предметы, услышав только их названия.

"Не каждая собака способна распознавать такое большое количество предметов. Это чрезвычайно редкая способность, которая, по-видимому, является врожденной особенностью собак, а не качеством, присущим многим собакам", - рассказала доктор Юлиана Камински.

Исследователи провели поиск собак, владельцы которых считали, что их питомцы обладают способностью запоминать названия большого количества предметов. Им удалось найти одиннадцать таких собак.

Отмечается, что каждая собака прошла предварительное тестирование, в ходе которого ей нужно было выбрать правильный предмет, не видя человека. Собаки жили в разных странах, поэтому владельцы выполняли каждый этап проекта дома после получения подробных инструкций.

Всего собаки выполнили восемь заданий, оценивающих их способность к обучению, память, коммуникацию, любознательность и решение проблем. Такие же тесты прошла контрольная группа собак, не обладающих способностью к обучению с помощью этикеток.

Какие черты характера выделяют таких собак

По словам ученых, собак, которые способны запоминать названия сотен предметов, выделяют три черты: любопытство к новым объектам, сильная концентрация на выбранных объектах и концентрация.

"Я не так удивлена, что концентрация играет здесь важную роль. Моя собственная собака, которая не умеет учиться по ярлыкам, всегда с трудом сдерживала свои предпочтения при решении задач. Она так любит мяч, что не приносит кольцо, когда рядом есть мяч", - поделилась доктор Юлиана Бреуэр из Института геоантропологии Макса Планка.

Обладают ли собаки этими чертами с щенячьего возраста

Доктор Камински отметила, что пока точно неизвестно, обладают ли некоторые собаки этими чертами уже с щенячьего возраста. По ее словам, необходимо провести дополнительные исследования.

Доктор Камински считает, что такая работа может привести к созданию тестов, которые помогут определить, какие молодые собаки могут преуспеть в изучении названий многих предметов. Более того, подобные исследования могут послужить руководством для дрессировки служебных собак, которые помогают людям с нарушениями слуха или зрения.

Телевизионные предпочтения собаки могут раскрыть ее характер

Некоторые владельцы собак замечали, что их питомцам нравится смотреть телевизор. Ранее ученые выяснили, что предпочтения собак могут довольно много рассказать об их характере.

В своем исследовании ученые из Университета Оберна создали шкалу просмотра телепрограмм собаками, после чего распространили ее среди сотен владельцев питомцев. Часть людей пыталась научить своих собак смотреть телевизор, а другие - оставляли питомцев в покое.

Ученые рассказали, что чаще всего собакам было интереснее смотреть телевизор, когда на экране присутствовали другие животные. Особый интерес питомцы проявляли к представителям своего вида.

