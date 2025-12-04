Этот ингредиент способствует сытости, поддерживает здоровье сердца, а также обогащает рацион антиоксидантами.

Овсянка - любимый завтрак для многих людей. Она способствует сытости и обеспечивает организм полезными веществами. Но эту кашу можно сделать еще более ценной, если добавить к ней определенные ингредиенты: фрукты, орехи, семена, пишет Eeatingwell.

"Семена льна прекрасно подходят для овсянки, потому что они добавляют в блюдо клетчатки, полезных для сердца жиров и белка", - говорит зарегистрированный диетолог-нутрициолог Пейдж Аберастури.

Эксперты назвали несколько причин, почему льняное семя стоит добавлять в овсянку.

1. Способствует сытости

"Семена льна предлагают множество преимуществ и являются идеальным дополнением к овсянке. Добавление молотых семян льна увеличивает содержание клетчатки, а также добавляет омега-3 жирные кислоты", - пояснила зарегистрированный диетолог-нутрициолог Кендра Хайре.

По ее словам, согласно исследованию, опубликованному в Springer Nature, оба эти компонента помогают нам оставаться дольше сытыми.

"Как клетчатка, так и жир способствуют тому, чтобы овсянка стала более сытной. Углеводы из овса усваиваются медленнее с добавлением льна, это приводит к ощущению сытости. Также уровень сахара в крови остается более стабильным", - добавила Хайре.

2. Поддерживает здоровье сердца

Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, которые улучшают здоровье сердца. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в National Library of Medicine.

"Семена льна содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA), а также пищевые лигнаны, которые, как было доказано, поддерживают здоровье сердца", - говорит магистр наук, зарегистрированный диетолог Джанель Лезервуд.

По ее словам, омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительным действием, которое может снизить уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП и холестерина ЛПОНП. Кроме того, регулярное употребление этих лигнанов может уменьшить артериальное давление и снизить риск ожирения.

3. Может снизить уровень холестерина

И овсянка, и семена льна улучшают уровень биомаркеров здоровья сердца, в частности холестерина ЛПВП и ЛПНП. Согласно исследованию, вышедшему на страницах National Library of Medicine, высокий уровень холестерина связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

"Сочетание овса и льна может быть особенно полезным для снижения уровня холестерина благодаря растворимой клетчатке", - утверждает зарегистрированный диетолог Эйвери Зенкер.

Это объясняется тем, что семена льна содержат как нерастворимую, так и растворимую клетчатку. Нерастворимая клетчатка добавляет объема стулу, тогда как растворимая клетчатка помогает нашим полезным бактериям. Такое сочетание помогает снизить уровень холестерина.

4. Обогащает рацион антиоксидантами

"Семена льна крошечные, но обладают мощной силой. Недавние исследования показывают, что они могут иметь антиоксидантное, противовоспалительное, антимикробное, противораковое, противоязвенное, противоостеопоротическое, кардиопротекторное, метаболическое и нейропротекторное действие", - говорит дипломированный врач, доктор хирургии Лиза Эндрюс.

По ее словам, льняное семя содержит такие антиоксиданты, как витамин Е, омега-3 и полифенолы, в частности лигнаны и флавоноиды.

"Эти антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, уменьшая повреждение клеток и воспаление. Потребление полифенолов снижает риск хронических заболеваний", - добавила Зенкер.

Как правильно употреблять семена льна

И цельные семена льна, и молотые содержат клетчатку и полезные для сердца вещества.

"Лучше всего использовать молотые семена льна, поскольку это поможет усвоиться большему количеству питательных веществ", - утверждает Хайр.

Лезервуд советует покупать целые семена льна для оптимальной свежести, ведь молотые быстро горчат и со временем теряют часть своих питательных веществ. Перемалывать лен нужно непосредственно перед употреблением.

"Малоизвестный секрет, который я всегда рассказываю клиентам: храните семена льна в холодильнике или морозильной камере. Это поможет продлить срок годности", - посоветовала Аберастури.

Диетологи также рассказали, как готовить овсянку со льном.

"Если вы готовите горячую овсянку, добавьте 1-2 столовые ложки молотых семян льна после приготовления. Это сделает вашу кашу более густой и придаст мягкий ореховый вкус, не портя текстуры", - говорит Бесс Бергер.

Зенкер советует обязательно хорошо перемешать блюдо после добавления льна, чтобы семена не сбились в комочки. А поскольку лен очень впитывает воду, то, чтобы каша не была слишком густой, нужно лить больше жидкости, говорит Зенкер.

Ранее УНИАН рассказывал, чем полезна овсянка и кому ее стоит есть ежедневно. Отмечалось, что с помощью этого блюда можно контролировать кровяное давление. Важное условие - употреблять овсяную кашу регулярно.

