Тюлени имеют любопытную привычку переворачиваться на спину и хлопать себя по животу, словно пьяный дядя после праздничного ужина в День благодарения. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что хотя это может выглядеть глупо, такое поведение на самом деле является тонкой и сложной формой общения.

Тюлени "общаются" посредством системы хрюканья, рычания, фырканья, шипения, свиста и других звуков, используемых для координации охоты, установления связей и просто общения с сородичами. Они также умеют "общаться", ударяя ластами друг о друга.

Под водой это, казалось бы, игривое поведение может иметь серьёзный смысл. Исследование 2020 года впервые засняло, как самец тюленя хлопает передними ластами под водой, и обнаружило, что это производит громкий высокочастотный звук, способный заглушить фоновые звуки.

В сочетании с десятилетиями других исследований по этой теме учёные пришли к выводу, что хлопки в "ладоши" являются "демонстрацией силы" самцов, используемой в период конкуренции на нерестовых позициях для предупреждения соперников и привлечения потенциальных партнёрш. Доктор Дэвид Хокинг, ведущий автор исследования из Школы биологических наук Университета Монаша в Австралии, заявил:

"В зависимости от контекста, хлопки в ладоши могут помогать отпугивать конкурентов и/или привлекать потенциальных партнёрш. Представьте, например, самца гориллы, бьющего себя в грудь. Как и хлопки в ладоши тюленей, эти удары в ладоши несут два сообщения: я сильный, держись подальше; и я сильный, мои гены хорошие".

Отмечается, что неясно, почему тюлени могут хлопать себя по животу на суше или в неволе, особенно если это происходит по указанию смотрителя зоопарка, поскольку исследований на эту тему очень мало. Однако возможно, что это может использоваться в аналогичных конфронтационных целях.

Важно, что это не обязательно означает, что тюлень напуган или запуган. Как заметил один пользователь на Reddit, собаки лают, когда им угрожают или хотят "поиграть мускулами", но их также можно научить гавкать в безобидных ситуациях, особенно если на кону угощение.

"Действительно, тюлени и собаки относительно близки, и эту связь часто можно заметить в их поведении и внешнем виде. Они оба относятся к таксономическому подотряду Caniformia, наряду с волками, лисицами, енотами, куньими, моржами и так далее", - сказано в статье.

Хотя тюлени, возможно, и не обладают такими же когнитивными способностями, как домашние собаки, их поведение может быть столь же тонким и глубоким.

