Американский пилот был награжден "Серебряной Звездой".

Пилот ВВС США выжил после 15 минут вражеского ракетного обстрела во время миссии на Ближнем Востоке в этом году, выполнив экстремальные маневры с высокой перегрузкой, когда боеголовки взрывались всего в нескольких метрах от его истребителя. Об этом пишет Business Insider.

Речь идет о подполковнике Уильяме Парксе, который был награжден "Серебряной Звездой", третьей по важности военной наградой США за храбрость в бою.

"Военно-воздушные силы сообщили, что миссия 27 марта состоялась в зоне ответственности Центрального командования США, которая включает регион Ближнего Востока, но не указали, где именно. Однако хронология совпадает с операцией Rough Rider, военной кампанией по бомбардировке повстанцев-хуситов в Йемене, которая длилась несколько недель", - подчеркнули в издании.

Тогда Паркс выполнял функции командира миссии, управляя группой из 21 ударного самолета, а также четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon, которые подавляли противовоздушную оборону противника.

В BI объяснили, что миссии SEAD предназначены для уничтожения радаров и пусковых установок ракет "земля-воздух", что дает дружественным самолетам большую свободу действий. Отмечается, что американские военные нацелились на противовоздушную оборону хуситов на протяжении всего конфликта в Красном море.

Во время миссии Паркс "намеренно разместил себя" в зоне действия средств противовоздушной обороны, которые защищали "столицу врага", говорится в народной грамоте. Такое решение позволило американским самолетам уничтожить объекты по производству баллистических ракет.

После этого истребитель Паркса стал мишенью для залпа ракет "земля-воздух" и зенитной артиллерии, который длился 15 минут. Пилот смог выполнить на своем F-16 серию маневров с высокой перегрузкой и применил контрмеры, когда боеприпасы взрывы всего в нескольких метрах от него.

"F-16 может выдерживать перегрузки до 9 G, или в 9 раз больше силы тяжести, с полным баком топлива во время ускорения или поворота. Человеческий организм обычно может выдерживать 4-5 G в течение короткого времени; тренированные пилоты истребителей могут выдерживать более высокие G. Однако слишком длительное воздействие даже на тренированного пилота может привести к потере сознания. Неизвестно, сколько G выдержал Паркс 27 марта", - подчеркнули в издании.

В то же время на этом опасность миссии не закончилась. Паркс, имея топливо ниже минимального уровня и до сих пор находясь над территорией врага, быстро скоординировал "аварийную встречу с двумя отдельными танкерами, обеспечив свой самолет критически необходимым топливом и предотвратив вероятную потерю двух самолетов из-за недостатка топлива", говорится в наградной грамоте.

"Его мужественные и решительные действия непосредственно способствовали выживанию его крылатого и его самого", - говорится о Парксе, бывшем командире 480-й экспедиционной истребительной эскадрильи.

Также известно, что истребительная эскадрилья Паркса уничтожила "рекордное" количество 109 вражеских беспилотников и крылатых ракет наземного базирования в течение восьми месяцев развертывания во время военной операции США на Ближнем Востоке.

В ВВС США добавили, что Паркс показал "инновационное" использование оружия, выпустив дешевые ракеты с лазерным наведением и десятилетние ракеты "воздух-воздух" AIM-9M для сбивания вражеских целей, благодаря чему США сэкономили более 25 млн долларов на боеприпасах.

В BI подчеркнули, что такая операция стала за последние 30 лет первым случаем успешного применения в бою сверхзвуковой ракеты AIM-9M Sidewinder, разработанной ВМС США в 1950-х годах.

"Это редкий случай, когда кто-то получает "Серебряную Звезду", ведь за всю историю существования ВВС их было вручено менее 100", - рассказал генерал Кен Вилсбах, начальник штаба ВВС, на церемонии награждения на прошлой неделе.

В целом военно-воздушные силы засчитали Парксу перехват шести вооружений, которые представляли угрозу для авианосца USS Harry S. Truman, игравшего ведущую роль в операциях против хуситов в Красном море, а также пяти ракет "земля-воздух", которые были нацелены на его F-16.

Сам Паркс, в семье которого есть несколько летчиков, назвал медаль "Серебряная Звезда" "невероятной" и сказал, что она "много для него значит".

"Авиация и все, что мы имеем в нашей семье, сформировали меня и помогли стать тем, кем я являюсь", - подытожил он.

Истребитель F-16 - последние новости

Ранее сообщалось, что в США истребитель F-16 перехватил гражданский самолет вблизи резиденции Трампа. Неизвестный гражданский самолет 30 ноября нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство.

"Самолет был безопасно выведен из этой зоны", - рассказали в пресс-службе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Также стало известно, какие страны имеют больше всего истребителей F-16. Отмечается, что в этот перечень вошли США, Турция, Израиль, Египет и Тайвань. В частности по данным за 2023 год, Соединенные Штаты обладают крупнейшим в мире парком F-16 - 936 боевых машин.

