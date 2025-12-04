Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер непоколебимо выступает против изъятия средств Москвы, хранящихся в брюссельском банке для кредита Украине.

В октябре лидеры Европейского союза прибыли на саммит с намерением одобрить для Украины кредит в размере около 140 миллиардов евро, обеспеченный российскими активами, замороженными в бельгийском банке. Однако неожиданно решительно против этого решения выступил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер, пишет Politico.

"Бельгийская блокада выбила почву из-под ног украинско-европейского альянса в критический момент. Если бы лидеры договорились ускорить реализацию кредитного плана на октябрьском саммите, это стало бы мощным сигналом для Владимира Путина о долгосрочной силе Украины и твёрдой приверженности Европы самообороне. Вместо этого Зеленский и Европа были ослаблены разногласиями, когда Дональд Трамп возобновил попытки мирных переговоров с союзниками Путина", - говорится в статье.

Конфликт с Германией

По словам источников издания, предложение о репарационном кредите начало сталкиваться с проблемами, когда между Де Вевером и новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем, начала нарастать напряжённость.

Так, Мерц призвал Европу использовать заблокированные российские активы для помощи Украине, и этим по-видимому, напугал бельгийцев, которые в то время вели деликатные частные переговоры с официальными лицами ЕС, пытаясь уладить свои опасения.

"Несколько чиновников заявили, что Мерц поступил неправомерно, обнародовав эту политику так решительно и так рано — до того, как Де Вевер дал свое согласие", - пишет Politico.

Также в преддверии октябрьского саммита посол Бельгии в ЕС Петер Мурс подавал сигналы о том, что прогресс в реализации планов по использованию замороженных активов России будет благоприятным. Проблема, по словам четырёх чиновников, знакомых с ситуацией, заключалась в том, что Мурс не общался напрямую с де Вевером, и все решения, касающиеся российских активов, принимал премьер-министр:

"Это означало, что никто в аппарате ЕС не понимал, насколько серьёзным будет сопротивление Де Вевера, пока он не прибыл в день саммита".

Америка прежде всего

Проблема также была в том, что на замороженные активы России положили глаз не только европейцы. Американцы в первоначальный проект соглашения из 28 пунктов, включили предложения по размораживанию российских активов и их использованию для совместных усилий по восстановлению Украины, в рамках которых США будут получать 50% прибыли:

"Эта концепция вызвала возмущение в европейских столицах, где один из шокированных чиновников предложил спецпредставителю Трампа по вопросам мира Стиву Виткоффу обратиться к "психиатру". Как минимум, стремление Трампа к скорейшему соглашению с Путиным и его очевидные планы в отношении замороженных активов вызвали бурную реакцию в переговорах ЕС с Де Вевером".

Потерянное время

Де Вевер, по словам одного дипломата, всё ещё "умоляет" о других вариантах. В воздухе витают две альтернативные идеи. Первая — попросить национальные правительства ЕС изыскать средства для предоставления Киеву денежных грантов, что большинство участников процесса считают нереальным, учитывая плачевное состояние бюджетов многих европейских стран.

Другая идея — профинансировать кредит Киеву за счёт совместных заимствований с ЕС, что не нравится экономным странам, поскольку это приведёт к накоплению долга, который придётся выплачивать будущим поколениям налогоплательщиков. "Нас это не устраивает", — сказал один дипломат. "Принцип, согласно которому Россия должна оплатить ущерб, верен".

Российские беспилотники

Несмотря на разочарование союзников, Де Вевер по-прежнему пользуется поддержкой в ​​собственном правительстве, занимая жёсткую позицию. Его позицию подкрепила сама компания Euroclear, выступившая с собственными предупреждениями.

Некоторые также опасаются угрозы физической безопасности Бельгии. В прошлом месяце беспилотники нарушили воздушное движение в аэропорту Брюсселя и были замечены над бельгийскими военными базами. Возникают опасения, что они могут быть частью гибридного нападения Путина на Европу, и что Бельгия подвергнется повышенному риску, если Де Вевер одобрит использование активов Москвы.

Ещё одним серьёзным препятствием для продвижения по кредиту является Венгрия. Активы России заморожены только потому, что все лидеры ЕС, включая друга Путина Виктора Орбана, соглашались на продление санкций, блокирующих эти средства. Если Орбан передумает, Россия может внезапно снова заявить о своих правах на эти активы, что создаст проблемы для Бельгии.

Бельгия о российских активах

Ранее де Вевер заявил, что последствия от конфискации активов РФ Бельгия будет чувствовать "вечно". Он также заявил, что проигрыш России является "полной иллюзией":

"Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла и в стране, которая имеет ядерное оружие, воцарилась нестабильность. И кто верит, что Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов?", - отметил он.

