Также половина европейцев считает Трампа врагом Европы.

Более половины европейцев считают риск открытой войны с Россией в ближайшие годы очень высоким. Как пишет The Guardian, об этом свидетельствует опрос, проведенный в девяти странах - Франции, Италии, Испании, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Бельгии и Нидерландах - платформой Le Grand Continent.

Мнения сильно различаются в зависимости от близости к России: 77% респондентов в Польше считают риск войны высоким, по сравнению с 54% во Франции, 51% в Германии, 39% в Португалии и 34% в Италии.

При этом уверенность в том, что их государство способно противостоять России в случае конфликта, была низкой повсеместно: 69% респондентов заявили, что, по их мнению, их страна "не совсем" или "совсем не способна" защитить себя от российской агрессии.

При этом лишь 12% респондентов заявили, что не чувствуют особой угрозы из-за множества источников небезопасности – от технологических и военных до энергетических и продовольственных.

Также почти половина европейцев - 48% - считают Трампа открытым врагом – от 62% в Бельгии и 57% во Франции до 37% в Хорватии и 19% в Польше.

Тем не менее, европейцы по-прежнему считают отношения с США стратегически важными: на вопрос о том, какую позицию ЕС следует занять в отношении правительства США, наиболее популярным вариантом (48%) был компромисс.

Россия готова к войне

Несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова воевать с Европой.

Путин сказал, что Европа якобы сама вывела себя из урегулирования войны в Украине. По его словам, Москва не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова к ней прямо сейчас.

