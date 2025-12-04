Исполнитель пообещал "идти до конца".

Известный украинский певец KHAYAT (настоящее имя - Андрей Хайат) не попал в девятку исполнителей из объявленного шортлиста Национального отбора на "Евровидение-2026" и записал интригующее обращение к фанатам по этому поводу.

Исполнитель пообещал "идти до конца".

"Друзья, мой телефон сегодня просто взрывается от количества вашей поддержки: от ваших сообщений и комментариев. Это мощная энергетическая волна, которая не оставляет мне выбора, кроме как идти до конца. И я надеюсь, что мы пройдем этот путь вместе", - заявил он на видео, которое опубликовал в своем Instagram.

Видео дня

По его словам, он верит в свою песню:

"И в то, что она достойна быть услышанной каждым из вас. Более того, показать миру, насколько классная украинская музыка. Конечно ее ждут метаморфозы, и я благодарен Джамале и команде Суспільного за советы и наставления, которые помогут сделать ее еще лучше. Услышимся! До встречи в "Дії"!".

Судя по всему, певец решительно настроен побороться за место в финале Нацотбора. Как известно, десятого финалиста определят по результатам онлайн-голосования в приложении "Дія" в январе.

Напомним, ранее KHAYAT объяснил, зачем в четвертый раз пошел на Нацотбор.

Вас также могут заинтересовать новости: