Известный украинский певец KHAYAT (настоящее имя - Андрей Хайат) не попал в девятку исполнителей из объявленного шортлиста Национального отбора на "Евровидение-2026" и записал интригующее обращение к фанатам по этому поводу.
Исполнитель пообещал "идти до конца".
"Друзья, мой телефон сегодня просто взрывается от количества вашей поддержки: от ваших сообщений и комментариев. Это мощная энергетическая волна, которая не оставляет мне выбора, кроме как идти до конца. И я надеюсь, что мы пройдем этот путь вместе", - заявил он на видео, которое опубликовал в своем Instagram.
По его словам, он верит в свою песню:
"И в то, что она достойна быть услышанной каждым из вас. Более того, показать миру, насколько классная украинская музыка. Конечно ее ждут метаморфозы, и я благодарен Джамале и команде Суспільного за советы и наставления, которые помогут сделать ее еще лучше. Услышимся! До встречи в "Дії"!".
Судя по всему, певец решительно настроен побороться за место в финале Нацотбора. Как известно, десятого финалиста определят по результатам онлайн-голосования в приложении "Дія" в январе.
Напомним, ранее KHAYAT объяснил, зачем в четвертый раз пошел на Нацотбор.