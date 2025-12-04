Закрытие дыры в этом году произошло не только раньше ожидаемого срока, но и раньше всего с 2019 года.

Согласно новым данным ученых, озоновая дыра над Антарктидой затягивается и вскоре может окончательно исчезнуть. Об этом пишет Daily Mail.

Служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS) установила, что дыра, которая ежегодно появляется над Антарктидой, в понедельник, 1 декабря, закрылась. Это произошло не только раньше ожидаемого срока, но и раньше всего с 2019 года.

Более того, в 2025 году озоновая дыра на пике достигла наименьших размеров за последние пять лет - 21,08 млн км².

Отмечается, что уже второй год подряд озоновая дыра имеет относительно небольшие размеры по сравнению с большими и длительными дырами 2020-2023 годов. И это подпитывает надежды на полное восстановление озонового слоя - потенциально в течение ближайших десятилетий.

Директор Службы мониторинга атмосферы "Коперник" Доктор Лоранс Руиль назвал раннее закрытие и сравнительно малый размер "обнадеживающим сигналом".

"Это отражает стабильный ежегодный прогресс, который мы сейчас наблюдаем в восстановлении озонового слоя", - подчеркнул он.

Издание уточнило, что озоновая дыра технически не является "дырой" в прямом смысле, где озон полностью отсутствует, а скорее зоной чрезвычайно сильного истощения озона над Антарктидой.

Обычно она открывается в августе, достигает максимума в сентябре или октябре, а закрывается в конце ноября или в начале декабря.

В 2025 году озоновая дыра начала формироваться довольно рано - в середине августа. В конце августа ее размер немного уменьшился, но в начале сентября снова вырос до максимума - 21,08 млн км². Ученые говорят, что такой размер является "довольно типичным" для этого периода, но существенно меньше максимума 2023 года - 26,1 млн км².

В течение сентября размер озоновой дыры постепенно уменьшался, но "оставался значительным", установили специалисты. В сентябре и октябре он колебался между 15 млн км² (примерно площадь Антарктиды) и 20 млн км². Но в первой половине ноября площадь озоновой дыры стремительно сократилась, что указывало на возможность раннего закрытия.

Небольшой участок низкого уровня озона держался еще во второй половине месяца, пока дыра полностью не закрылась 1 декабря. Это самое раннее закрытие с 2019 года и одно из самых ранних за последние четыре десятилетия, пишет издание.

Значение озонового слоя

Озоновый слой расположен в стратосфере (втором слое атмосферы Земли). Он поглощает почти все вредное ультрафиолетовое излучение (UVB), поэтому является ключевой защитой жизни на планете.

Наличие озоновой дыры увеличивает количество излучения, достигающего поверхности Земли: чем больше дыра - тем больше воздействия.

Озоновую дыру впервые обнаружил британский метеоролог Джонатан Шенклин в 1980-х годах, и это стало мировой сенсацией. Ученые считают, что дыра возникла из-за выбросов искусственных химических веществ, в частности хлорфторуглеводородов (ХФУ), в атмосферу.

В декабре 1987 года страны подписали Монреальский протокол - международное соглашение о прекращении производства ХФУ и других веществ, разрушающих озоновый слой. Хотя этот документ фактически остановил производство 99% всех озоноразрушающих химикатов, оставшийся 1% все еще сохраняется в атмосфере.

Зимой в Южном полушарии над Антарктидой формируется большой столб очень холодного, вращающегося воздуха. Это концентрирует остатки ХФУ в зоне, где холод и солнечный свет способствуют их реакции с озоном, разрушая его.

Эксперты надеются, что со временем ХФУ полностью исчезнут из атмосферы, хотя этот процесс медленный. По оценкам CAMS, благодаря запрету озоновый слой сможет полностью восстановиться между 2050 и 2066 годами.

"Этот прогресс следует отметить как своевременное напоминание о том, чего может достичь международное сообщество, когда оно совместно работает над решением глобальных экологических вызовов", - подчеркнул Руиль.

Другие глобальные экологические проблемы

Как сообщал ранее УНИАН, из-за изменения климата Европа, а с ней и Украина, теряют запасы воды. Ученые из Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с Watershed Investigations и газетой The Guardian проанализировали данные спутников за 2002-2024 годы, в частности изменения в грунтовых водах, реках, озерах, влажности почвы и ледниках.

Результаты исследования показали разительный дисбаланс: север и северо-запад Европы, в частности Скандинавия, части Великобритании и Португалии, становятся более влажными, тогда как большие территории юга и юго-востока, включая части Великобритании, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Румынии и Украины, высыхают.

Также мы писали, что человечество не выдержит порог глобального потепления в пределах 1,5 градуса. Чтобы оставаться ниже этого порога, миру нужно сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнями 2019 года до 2035 года. Но во многих странах не внедрили адекватных действий, поэтому шансов на это почти нет, указывают ученые.

