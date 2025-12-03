При жизни Франциск отметился рядом неоднозначных заявлений о российско-украинской войне.

Папа Римский Франциск, скончавшийся в апреле этого года, в своем завещании попросил направить часть средств на помощь Украине. Об этом мишет BILD со ссылкой на рассказ монахини Лусии Карам в испанской радиопередаче.

По ее словам, завещание понтифика предусматривало, что часть его средств должны быть потрачены на покупку машин скорой помощи для Украины. Причем упомиеалась "зона военных действий".

Как отмечает BILD, Луисия Карам с февраля 2022 года неоднократно ездила в Украину с гуманитарными миссиями. По словам самой монахини, она была глубоко тронута жестом понтификa, который при жизни неоднократно обещал ей поддержку.

"Но я никогда не ожидала, что она придёт в такой форме", - призналась женщина.

Папа Франциск и война в Украине

Как писал УНИАН, с первых дней полномасштабного российского вторжения в в Украину Франциск выступал с неоднократными призывами к миру, диалогу и примирению. При этом часто его формулировки вопринимались в украинском обществе как уравнивание агрессора и жертвы.

Так, среди наиболее скандальных его заявлений было предложение к Украине "выбросить белый флаг", сделанное в марте 2024 года.

А в августе 2023 года громкий скандал вызвало его заявление о "Великой России", сделанное в выступлении перед католической молодежью Санкт-Петербурга.

Его заявление с критикой "производителей оружия" было вопринято как упрек тем, кто поставляет оружие Украине.

Практически после каждого подобного высказывания Франциска пресс-службе Ватикана приходилось выходить с уточнением, что Папа на самом деле совсем не то имел в виду.

