В настоящее время угроза от радиоуправляемых российских "Шахедов" растет, но удары по Украине ими пока что единичны.

Об этом сказал соучредитель DroneUA", эксперт Валерий Яковенко в эфире КИЕВ24. Он отметил, что россияне своими ударами пытаются нанести наибольший вред.

По его словам, оккупанты "целенаправленно пытаются поразить те или иные подразделения или объекты своими радиоуправляемым оборудованием".

"Это просто расширение определенной кил-зоны и увеличение покрытия опасного оборудования на тех или иных участках", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что пока это единичные случаи, но важно не недооценивать врага и придерживаться сигналов воздушной тревоги.

Атаки на Украину

Ранее Яковенко заявлял, что успешное поражение беспилотниками военных объектов на территории России свидетельствует о том, что тыловые объекты не защищены против оборудования, которое создано украинскими инженерами.

Он отмечал, что уже можно говорить о том, что дальность поражения украинскими технологиями может составлять тысячи километров.

Также Яковенко заявлял, что по количеству и качеству производства беспилотников Украина вышла на первое место в мире.

