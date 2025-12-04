4 декабря 2025 года по народным верованиям принято готовить вареники.

4 декабря - очень значимая дата для украинцев. Это действительно насыщенный день, поскольку с ним связаны официальный и народный праздник сегодня в Украине. А православные верующие вспоминают святую, которая считается покровительницей женщин.

Какой сегодня праздник церковный

В новом стиле наступает День святой Варвары, посвященный великомученице Варваре Илиопольской. В молитвах ей просят женского счастья, легкой беременности, решения семейных невзгод.

По старому стилю сегодня праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, поэтому молиться также можно Деве Марии.

Какой сегодня праздник в мире

Главное международное торжество 4 декабря - День составления списка Санта Клаусу. Дети всей планете пишут письма, в которых упоминают желаемые подарки на Рождество. Эта добрая рождественская традиция популярна в католических странах. В Украине подарки принято дарить на День святого Николая, поэтому список отправляют Чудотворцу.

Остальные международные праздники сегодня это День информатики, День гепарда, День банков, День коричневой обуви и День печенья.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране 4 декабря официально наступает День ракетных войск и артиллерии. Это молодое торжество, которое появилось только в 2024 году. Поздравить с ним стоит знакомых защитников из соответствующих видов войск. Именно они запускают ракеты по военным объектам и живой силе армии РФ.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы этого дня предупреждают о серьезном похолодании:

вороны громко каркают - погода испортится;

если ударил мороз, то декабрь будет снежным;

дороги покрылись гололедом - к морозу;

в течение суток часто меняется погода - Новый год ожидается теплым.

Народные традиции дня основаны на том, какой сегодня церковный праздник. Варварин день посвящался женщинам, особенно незамужним девушкам. Украинки собирались на посиделки, гадали на женихов и готовили вареники с разными вкусами. Одно из изделий начиняли мукой и называли "пирхун". Затем девушки чествовали юношей и следили, кому попадется пустой вареник - этого парня дразнили "пирхуном".

Что нельзя делать сегодня

Под запретом уныние, жалобы на судьбу, обсуждение людей за спиной. Женщинам не рекомендуется шить, вязать и вышивать, поскольку высок риск уколоться иглой. Есть также в праздник сегодня предупреждение для мужчин - нельзя ругать и обижать жену, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

