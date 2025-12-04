Людей заваливают советами об отношениях, которые редко срабатывают или действительно помогают делать любовь крепкой.

Одним из самых недооцененных признаков здоровых и устойчивых отношений является концепция "взаимного влияния".

К такому выводу пришли семейные психологи Джон и Джули Готтман, пишет CNBC. Они считают, что концепция взаимного влияния означает, что вы готовы позволить потребностям, уязвимостям и взглядам партнера формировать вас и даже менять что-то в своем поведении.

Это качество обычно проявляется только в моменты напряжения или разногласий, а не в моменты гармонии. Психологи отметили, что в начале отношений все обычно ведут себя наилучшим образом, поэтому этот ценный зеленый флаг трудно заметить.

Специалист рассказали, как распознать и развить его в своих отношениях.

Как выглядит взаимное влияние

В исследовании психологи наблюдали за почти 320 парами и обнаружили, что когда оба партнера чувствовали, что их голос действительно важен и может по-настоящему влиять на другого, качество отношений оставалось высоким, а эмоциональная безопасность укреплялась с годами.

Пары, которые игнорировали эту динамику, переживали стагнацию и становились все более неуверенными в себе, поскольку их удовлетворенность отношениями снижалась.

Когда оба партнера испытывали взаимное влияние, психологи обнаружили, что отношения не только кажутся более справедливыми, но и более стабильными и любящими. Люди меньше беспокоятся о своих обязательствах, а мелкие конфликты реже перерастают в сненый ком.

Как выглядит взаимное влияние на практике

Откладываете телефон, когда партнер говорит: "Мне нужно, чтобы ты меня действительно услышал".

Выбираете другой маршрут в поездке, потому что партнер беспокоится о пробках, даже если вам кажется, что ваш путь быстрее.

Решаете провести праздники с семьей, услышав, как много это для него значит, хотя ваши традиции всегда были другими.

Откладываете свою работу, запланированную на вечер, потому что партнер просит о помощи.

Принятие его замечаний о том, как вы говорите во время разногласий, и решение изменить тон или слова не потому, что вы обязаны это делать, а потому, что хотите, чтобы он чувствовал себя безопаснее и ближе к вам.

Взаимное влияние - это не отказ от своей индивидуальности в отношениях или не откладывание того, что вам нужно, ради сохранения мира. Истинная открытость означает сохранение своих ценностей, но при этом предоставление места для опыта партнера, особенно когда вы не сходитесь во взглядах. Вы создаете общую жизнь, где ваши голоса важны.

Как развивать взаимное влияние в отношениях

Каждую неделю осознанно идите на уступки, которые, как вы знаете, важны для партнера. Это может быть вашей привычкой или же учитывать его предпочтения. Это покажет партнеру, что вы его слышите.

Попробуйте выбрать его ресторан, пройдитесь по предложенному им маршруту. Гибкость в моменты низких ставок значительно облегчает достижение этой же цели в моменты высоких.

Во время конфликта я также очень люблю задавать себе вопрос: "Что я упускаю, что помогло бы этому стать более понятным?" Этот вопрос обезоруживает, потому что он показывает, что вы боретесь не за свою правоту, а за то, чтобы лучше понять, что происходит в голове вашего партнера.

Это небольшие жесты, которые со стороны могут показаться незначительными, но со временем они создают ощущение того, что вас учитывают, принимают во внимание и влияют на вас, а это именно те условия, в которых зарождается настоящая близость. Именно это отличает пары, которые просто сосуществуют, от тех, кто постоянно сближается.

