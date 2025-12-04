Это место находится на самом краешке Европы и ежегодно привлекает тысячи туристов.

Тектонические плиты - огромные платформы на поверхности Земли, на которых расположены целые континенты и океаны. Где тектонические плиты сталкиваются, там поднимаются горы. Где они расходятся, там образуются глубокие океанические впадины. Но есть место на Земле, где в таком разрыве между тектоническими плитами можно просто поплавать, как в обычном озере или пруду, пишет Indian Defence Review.

Всего в 50 километрах от Рейкьявика, столицы Исландии, расположен природный парк, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного природного наследия. А в этом парке есть ущелье Сильфра - щель между двумя медленно расходящимися тектоническими плитами. Именно здесь Североамериканская и Евразийская плиты отдаляются друг от друга со скоростью около 2 см в год.

В течение тысячелетий эта щель заполнялась ледяной талой водой из ближайшего ледника, образуя сюрреалистический подводный коридор глубиной более 60 метров и длиной более 100 метров. Это часть более сложной системы пещер и озер на поверхности.

Сейчас Сильфра является единственным место в мире, где человек может свободно поплавать между континентами. Однако для этого понадобится водолазный костюм, ведь вода действительно ледяная. Вместе с тем она настолько чистая, что ее можно пить без каких-либо оговорок.

Благодаря исключительной чистоте воды всю трещину можно рассмотреть с одного ее края до другого. По словам некоторых дайверов, из-за этой чистоты воды иногда возникает впечатление левитации, от которого трудно избавиться, и только сопротивление воды во время движения может развеять иллюзию.

Из-за температуры воды здесь нет коралловых рифов или красивых рыб, которыми можно полюбоваться во время погружений в тропических морях. Но Сильфра дарит совсем другой опыт - простор, спокойствие и удивительная красота подводного каньона, образованного расхождениием континентов.

Сегодня Сильфра является одним из самых популярных туристических объектов в Исландии. Ежегодно ущелье посещают тысячи дайверов, поэтому туры сюда часто приходится покупать сильно заранее.

Самостоятельно посетить этот уникальный объект не получится. Доступ к Сильфре строго контролирует администрация национального парка. Каждого посетителя должен сопровождать сертифицированный гид. Также от желающих погрузиться требуют минимально пригодной для этого физической формы и отсутствия страха перед водой, хотя опыт дайвинга не является обязательным.

