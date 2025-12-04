Продолжение войны – лучший шанс Путина на дальнейшее правление.

После пятичасовой встречи в Москве посланников президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным они отправились восвояси, похоже, без достижения каких-либо результатов, пишет CNN.

Помощник Путина Юрий Ушаков вышел из переговоров во вторник, сославшись на план из 27 пунктов и четыре других документа. Эти подробности, вероятно, были предназначены для того, чтобы разозлить президента Украины Владимира Зеленского, который совсем недавно упоминал план из 20 пунктов и, должно быть, надеялся, что они контролируют содержание остальных трёх документов, отмечает издание.

"Но завершающая часть этой дипломатии проходит в основном в тишине, и у Зеленского мало поводов для радости… Крайний срок, назначенный Трампом на День благодарения для немедленного заключения соглашения, теперь стал миражом, а впереди маячит негостеприимная пустыня", - отмечает CNN.

Чем дольше длится процесс, тем лучше будет результат для Москвы

Как отмечает CNN, Трамп прав, стремясь как можно скорее положить конец этой войне. Но это проистекает из фатального непонимания Путина и его масштабной цели - восстановить баланс глобальной безопасности и положить конец многолетнему господству США:

"Путин не всемогущ, и сталкивается с кадровым и бюджетным давлением внутри страны. Но ему не грозят антикоррупционные расследования, промежуточные выборы или преемники, ожидающие своего часа. Он перевел российский промышленный комплекс на жесткие военные рельсы и имеет не менее серьезный план по демобилизации. Во многих отношениях продолжение войны – лучший шанс Путина на дальнейшее правление".

Что это означает для мирного процесса Трампа?

Помощник Путина Ушаков заявил, что некоторые элементы предложенной сделки приемлемы, другие подверглись резкой критике. Как отмечает CNN, похоже, президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке обдумывал идею обмена территориями до встречи в Кремле, смягчая тем самым "красную линию" войны. Однако точный характер любых уступок со стороны Киева держался в строжайшем секрете, предположительно, чтобы не загонять Зеленского в рамки новой отправной точки для будущих переговоров.

Однако какие бы подсластители не использовал Уиткофф, Путин не принял сделку.

Понять позицию России не так уж сложно

Как указывает CNN, Путин побеждает в военном плане – медленно, но уверенно – и видит, что Украина ослаблена проблемами с кадрами и финансированием, а также находится в тисках внутриполитического кризиса.

Борьба и медленная победа – это то, что приносит Путину удовольствие, и он видит, что впереди его ждет еще больше того же. И это, вероятно, делает реальный, прочный мир недостижимым, подытоживает CNN.

Перспективы мирных переговоров

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российский диктатор Владимир Путин фактически отклонил мирное предложение США во время встречи с американской делегацией в Москве 2 декабря. Он продолжает скрывать свою истинную цель в Украине от администрации США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, хоть и назвал встречу в Москве "хорошей", однако выразил сомнение, что она приведет к каким-либо результатам.

