Украина ожидает новой встречи после поездки спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джерада Кушнера в Москву.

Об этом сказала посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Новости.Live. По ее словам, прогресс минимальный, но переговоры продолжаются.

Дипломат отметила, что украинская сторона рассчитывает на повторную встречу по результатам визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль.

Она добавила, что в переговорах пока "не слишком много прогресса, но процесс продолжается".

"Четко видно с обеих сторон - в Украине и США, что Украина настроена на результат. Украина инвестировала немало в обязательства иметь справедливый и длительный мир. Мы инвестировали немало времени в переговоры с американской стороной относительно потенциальных договоренностей", - заявила она.

Переговоры о прекращении войны в Украине

На днях состоялись переговоры Уиткоффа, Кушнера и Путина, по результатам которых никаких договоренностей достигнуто не было.

Приветливо, что сразу после этих переговоров, американцы должны были встретиться с Зеленским, но ее отменили. Встреча должна была состояться в Брюсселе, сообщал журналист Алекс Рафоглу.

Также журналист, ссылаясь на заявление Кремля, отметил, что Уиткофф и Кушнер "пообещали" после переговоров с Путиным сразу отправиться в Вашингтон, а не на встречу с украинским президентом.

