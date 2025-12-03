Этот век считался последним периодом, когда численность населения Земли уменьшилась.

Когда речь идет об ужасных временах для человечества, то часто ужас 17 века недооценивается. В течение этого периода некоторые люди разбогатели, однако мир был также охвачен войнами, политическими потрясениями, инфляцией и хаосом, который произошел из-за изменения климата. Об этом пишет IFLScience.

В основном историки называют этот период "общим кризисом", то есть эпохой, которая характеризовалась широкомасштабными конфликтами и нестабильностью, которая длилась с начала 17 до начала 18 века преимущественно в Европе, но также в значительной части Азии.

"Как свидетельство того, насколько тяжелым было это столетие, считается, что это был последний раз, когда численность населения Земли уменьшилась. Главной причиной этого спада было невероятное количество войн, произошедших в 1600-х годах: английская гражданская война, гражданские войны Фронды во Франции, Восьмидесятилетняя война, франко-испанская война, Первая англо-голландская война, польско-шведские войны, войны между Моголами и Маратхами в Индии, падение династии Мин во время завоевания Китая маньчжурами и конфликты между Османской империей и Сефевидской империей, и это лишь некоторые из них", - отметили в материале.

Однако самым большим потрясением стала Тридцатилетняя война (1618-1648) - ужас, который охватил весь континент и втянул в себя почти все крупные европейские государства. Это был один из самых смертоносных конфликтов в истории, который унес жизни до 8 млн человек и оставил часть Центральной Европы в руинах.

Неприятностей к этому веку добавляла и погода. Если посмотреть на европейские картины того времени, то можно заметить, что на многих из них изображены заснеженные пейзажи. Скорее всего, это не случайно, ведь тогда температура во многих районах Западной Европы снизилась на 2 °C.

"С 1608 года в Лондоне было настолько холодно, что на Темзе проводились "морозные ярмарки", где местные жители строили рынки, играли в игры и устраивали вечеринки на замерзшей реке. К 19 веку сильные заморозки на Темзе стали реже, а сейчас они почти не случаются", - подчеркнули в IFLScience.

В то же время исследование 2011 года показало, что Малый ледниковый период серьезно повлиял на сельскохозяйственное производство, что в свою очередь привело к нехватке продовольствия, экономическим потрясениям, недовольству населения по всей Европе, из-за чего произошло много войн, восстаний и бунтов.

"Сравнивая климатические данные с другими переменными, включая численность населения, войны, социальные беспорядки, сельскохозяйственное производство, цены на зерно и заработную плату, исследователи пришли к выводу, что общий кризис был причинно связан с глобальным похолоданием между 1560 и 1660 годами", - добавили в публикации.

Люди, которые жили в 17 веке, хорошо понимали, насколько мрачной была их эпоха. В частности, в документе из Китая 1641 года было написано:

"Среди всех странных событий, связанных с катастрофами и восстаниями, никогда не было ничего хуже этого".

Два года спустя в брошюре из Испании объяснялось:

"Это, кажется, одна из эпох, когда каждая нация перевернулась с ног на голову, что заставляет некоторых великих умов подозревать, что мы приближаемся к концу света".

В свою очередь в IFLScience подытожили:

"Часто говорят, что мы тоже живем в конце времен: климатический кризис углубляется, загрязнение окружающей среды распространяется, а геополитическое напряжение достигло апогея. Возможно, размышляя о своей собственной гибели, мы должны оглянуться на 17 век, чтобы вспомнить, что все кризисы рано или поздно проходят (а новые кризисы неизбежно возникают)".

