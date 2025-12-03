Россия все еще получает огромные суммы от своей энергетической промышленности, несмотря на попытки Запада помешать этому.

Активные переговоры между США и Россией о войне в Украине все еще не привели к прорыву. Более того, перед встречей с американской делегацией 2 декабря российский диктатор Владимир Путин даже заявил, что готов вести войну против европейских союзников Украины.

В The New York Times выяснили, что на самом деле может заставить Россию положить конец войне против Украины. В издании подчеркнули, что сейчас Москва сталкивается с проблемами, но ни одна из ситуаций не является настолько серьезной, чтобы дать США значительное преимущество в переговорах.

"Есть моменты, когда Путин, вероятно, чувствует давление, но ни один из них не достиг такой точки, когда он чувствует, что должен принять решение или у него закончились варианты", - сказала в разговоре с журналистами Фиона Хилл, старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне.

В издании напомнили, что перед переговорами с американской делегацией Путин сказал, что Россия располагает экономикой и вооруженными силами, необходимыми для продолжения боевых действий. Советник главы РФ по внешней политике Юрий Ушаков также подчеркнул идею военной мощи, заявив, что недавние успехи россиян на поле боя "положительно повлияли" на ход переговоров.

Российский журналист Федор Лукьянов ранее писал, что военная сила является основным средством достижения целей России, в том числе "раскрытия национальных экономических возможностей". Тем не менее, в издании отметили, что доходы РФ от нефти и газа, которые идут на финансирование войны, сократились, а в октябре были введены новые американские санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

В издании добавили, что Россия все еще получает огромные суммы от своей энергетической промышленности, несмотря на попытки Запада помешать этому. В частности, в этом заслуга теневого флота РФ.

Председатель нью-йоркской группы по анализу политических рисков Eurasia Group Клиффорд Купчан заявил журналистам, что снижение доходов от нефти, вероятно, будет постоянной головной болью России. По его словам, для резкого снижения доходов Кремля потребуются гораздо более жесткие санкции, в том числе маловероятная перспектива блокирования продаж в Китай, или нанесения Украиной значительного ущерба экспорту.

В издании считают, что банковский кризис также может оказать давление на Россию. Тем не менее, пока команда экономистов Путина сглаживает последствия войны против Украины на российскую экономику.

Огромные государственные расходы на производство вооружений в первые годы войны привели к резкому росту инфляции. Чтобы сдержать ее, Центральный банк ввел высокие процентные ставки, напомнили в издании.

Отмечается, что в России базовая ставка снизилась до 16,5%, хотя некоторые из крупнейших российских компаний испытывают трудности с погашением кредитов. В частности, проблемы возникли у государственной монополии "Российские железные дороги", долги которой превышают 50 млрд долларов.

Также с высокими ставками в РФ борются и потребители, подчеркнули в издании. Это привело к резкому падению продаж дорогостоящих товаров, таких как автомобили. Например крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ", заявлял, что перейдет на четырехдневную рабочую неделю и сократит производство на 40%.

Российский экономист Константин Сонин из Чикагского университета в разговоре с журналистами выразил мнение, что россияне вряд ли выйдут протестовать на улицы из-за экономической ситуации в стране.

Кроме того, Россия все еще достигает результатов на поле боя. Тем не менее, как отмечают аналитики, россияне несут огромные потери.

По подсчетам аналитиков, новые рекруты в России заменяют почти 30 000 погибших на фронте каждый месяц. Они считают, что оккупантов мотивируют, в частности, высокие зарплаты. Тем не менее, Путин, по-видимому, не против изнурительной войны на истощение и неоднократно заявляет, что Россия побеждает, резюмировали в издании.

Путин скрывает от администрации США свою истинную цель

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российский диктатор Владимир Путин фактически отклонил мирное предложение США во время встречи с американской делегацией в Москве 2 декабря. Он продолжает скрывать свою истинную цель в Украине от администрации США.

Аналитики ISW напомнили, что российские чиновники, как и сам Путин, последовательно отклоняли 28-пунктный "мирный план" США и все его дальнейшие версии, поскольку они не учитывают все максималистские военные требования Кремля.

