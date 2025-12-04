Его исчезновение остается одной из самых больших загадок авиации.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines исчез более 11 лет назад. Произошло это 8 марта 2014 года, когда борт летел из Куала-Лумпура в Пекин.

Судьба самолета, как и 239 человек, находившихся на борту, остается неизвестной. Однако в конце декабря 2025 года поиски планируют возобновить, поскольку новые доказательства и экспертные анализы указывают на потенциальные зацепки. Об этом рассказывает ресурс Indian Defence Review.

Исчезновение рейса MH370

Самолет потерял связь с диспетчерской службой всего через 38 минут после вылета 8 марта 2014 года. Тщательные поиски до сих пор не дали результатов – исчезновение борта остается одной из самых больших загадок авиации. Некоторые обломки, которые, как считается, могут принадлежать этому самолету, найдены на отдаленных островах в Индийском океане. Несмотря на это, окончательное местонахождение самолета остается неизвестным.

Теперь же правительство Малайзии объявило о возобновлении поисков с привлечением робототехники. Поиски в глубоком море возобновятся 30 декабря 2025 года под руководством американской компании Ocean Infinity. Известно, что операция продлится 55 дней и будет сосредоточена на нескольких конкретных районах. Власти страны хотят предоставить ответы семьям и лицам, которых затронула эта трагедия.

Ocean Infinity: что известно о ключевом участнике поисков MH370

Эта компания не впервые берется за поиски пропавшего самолета – они проводились и в 2018 году, но обломки тогда не обнаружили. Однако за последние годы технологии и методология компании усовершенствовались. Поэтому появились надежды, что новые усилия будут более успешными.

Исчезновение рейса MH370: почему правительство Малайзии решило возобновить поиски

Решение о возобновлении поисков было принято нелегко. Министр транспорта страны Энтони Локе отметил, что оно основывалось на последних данных и анализе авиационных экспертов и исследователей. После окончательного согласования соглашение потребует утверждения кабинетом министров, после чего будет сделано публичное объявление.

"Недавнее объявление породило надежду, что благодаря более совершенным технологиям и усовершенствованному анализу тайна вокруг MH370 может быть вскоре раскрыта", – говорится в материале.

Тайна исчезновения рейса MH370

Исчезновение MH370 в течение многих лет вызвало многочисленные теории и спекуляции. Звучали разные версии – от аварии из-за неисправности до похищения самолета.

Бывший премьер Австралии предполагал, что причиной катастрофы могло стать самоубийство пилота. Однако никакой причины официально названо так и не было.

