Из этого пакета $225 млн предназначены для модернизации ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена официально объявила о новом пакете военной помощи Украине сразу на $3 млрд.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в пакет, помимо прочего, войдут бронемашины Bradley и самоходные гаубицы.

$225 млн из этого пакета предназначены для модернизации ВСУ и развития военных возможностей на длительный срок.

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Как прокомментировал руководитель офиса президента Андрей Ермак, США в рамках очередного пакета помощи также передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, бронемашины MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow.

"Такое Рождество. $3 млрд военной помощи для Украины. В пакет вошли вкусности HIMARS; MRAP; зенитные ракеты Sea Sparrow; также M2 Bradley", - отметил он.

Помощь США Украине

Вчера издание Reuters сообщило, что в очередной пакет помощи Киеву, о котором планировалось огласить 6 января, войдут боевые машины пехоты Bradley. Всего будет передано 50 машин.

4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США готовят новый пакет помощи Украине. Туда могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

21 декабря 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1,85 млрд.

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