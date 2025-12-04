Ее травмы оказались слишком тяжелыми.

Умерла 6-летняя девочка, которая пострадала из-за обстрела российскими оккупантами Херсона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.

Председатель ОВА отметил, что российские захватчики унесли жизнь еще одного ребенка на Херсонщине.

"6-летняя девочка, которая вчера пострадала из-за вражеского артобстрела Днепровского района Херсона, умерла в больнице", - сообщил он.

Видео дня

Прокудин добавил, что медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 3 декабря российские оккупанты ударили баллистикой по административному зданию в Кривом Роге. Сообщалось, в частности о множестве поврежденных многоэтажек.

По состоянию на вечер 3 декабря, были травмированы, предварительно, четыре человека, среди которых - ребенок. Утром 4 декабря временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко уточнил, что из-за ракетной атаки в Кривом Роге уже было шестеро пострадавших.

Также сообщалось, что РФ ночью 3 декабря ударила дронами по Днепропетровщине, из-за чего погибли двое мужчин, еще три человека были ранены.

"Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина - "тяжелые". Парень 18 лет - в состоянии средней тяжести", - отметил Гайваненко.

Вас также могут заинтересовать новости: