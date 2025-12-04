Умерла 6-летняя девочка, которая пострадала из-за обстрела российскими оккупантами Херсона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.
Председатель ОВА отметил, что российские захватчики унесли жизнь еще одного ребенка на Херсонщине.
"6-летняя девочка, которая вчера пострадала из-за вражеского артобстрела Днепровского района Херсона, умерла в больнице", - сообщил он.
Прокудин добавил, что медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.
Обстрелы РФ - последние новости
Как сообщал УНИАН, 3 декабря российские оккупанты ударили баллистикой по административному зданию в Кривом Роге. Сообщалось, в частности о множестве поврежденных многоэтажек.
По состоянию на вечер 3 декабря, были травмированы, предварительно, четыре человека, среди которых - ребенок. Утром 4 декабря временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко уточнил, что из-за ракетной атаки в Кривом Роге уже было шестеро пострадавших.
Также сообщалось, что РФ ночью 3 декабря ударила дронами по Днепропетровщине, из-за чего погибли двое мужчин, еще три человека были ранены.
"Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина - "тяжелые". Парень 18 лет - в состоянии средней тяжести", - отметил Гайваненко.