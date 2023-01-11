Сегодня польский президент Анджей Дуда пообещал Украине первую роту немецких танков Leopard.

Замглавы Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев выплеснул очередную порцию яда в сторону Запада после официального заявления Польши о передаче Украине первых танков Leopard.

В своем Telegram Медведев обозвал западные танки, в том числе британские Challenger 2 и немецкие Leopard, "железом, которое в любом случае скоро станет ржавым металлоломом".

Лидеров Украины, Литвы и Польши российский политик обозвал "убогими, страдающими от имперских амбиций и фантомных болей". "А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам", - размечтался Медведев.

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Передача Украине танков

Сегодня польский президент Анджей Дуда во время встречи с Зеленским и Науседой во Львове пообещал Киеву первую роту немецких танков Leopard.

Вслед за этим британский премьер Риши Сунак намекнул, что Лондон тоже готов передать Киеву свои передовые тяжелые танки, чтобы "выиграть" войну.

Запад начал передачу наступательного вооружения Украине

6 января США объявили о крупнейшем пакете военной помощи для Украины в размере около 3 миллиардов долларов, куда, среди прочего, впервые вошли БТР Bradley. СМИ пишут, что в следующий пакет помощи США могут войти и бронированные машины Stryker.

Днем ранее Франция заявила о предоставлении Украине легких "колесных танков", что фактически сделало возможным предстоящую передачу странами Запада тяжелого наступательного вооружения.

Между Польшей, Францией и Германией продолжаются дискуссии по поставке Украине танков Leopard. Поскольку до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждал, что Берлин "не пойдет на это один".

Передача ВСУ тяжелых танков Challenger 2 активно обсуждается в Британии.

Также западные партнеры усилили свою поддержку в прикрытии неба Украины от российских ракет – Германия пообещала еще одну батарею противоракетных комплексов Patriot.

В преддверии появилось сообщение о закупке Канадой дополнительных систем NASAMS для Украины.

В Украину готовятся отправить модернизированные советские танки Т-72.

20 января состоится следующее заседание по обороне в формате "Рамштайн", по результатам которого Украина ожидает, в частности, больше танков от Запада.

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