Замглавы Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев выплеснул очередную порцию яда в сторону Запада после официального заявления Польши о передаче Украине первых танков Leopard.
В своем Telegram Медведев обозвал западные танки, в том числе британские Challenger 2 и немецкие Leopard, "железом, которое в любом случае скоро станет ржавым металлоломом".
Лидеров Украины, Литвы и Польши российский политик обозвал "убогими, страдающими от имперских амбиций и фантомных болей". "А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам", - размечтался Медведев.
Передача Украине танков
- Сегодня польский президент Анджей Дуда во время встречи с Зеленским и Науседой во Львове пообещал Киеву первую роту немецких танков Leopard.
- Вслед за этим британский премьер Риши Сунак намекнул, что Лондон тоже готов передать Киеву свои передовые тяжелые танки, чтобы "выиграть" войну.
Запад начал передачу наступательного вооружения Украине
6 января США объявили о крупнейшем пакете военной помощи для Украины в размере около 3 миллиардов долларов, куда, среди прочего, впервые вошли БТР Bradley. СМИ пишут, что в следующий пакет помощи США могут войти и бронированные машины Stryker.
Днем ранее Франция заявила о предоставлении Украине легких "колесных танков", что фактически сделало возможным предстоящую передачу странами Запада тяжелого наступательного вооружения.
Между Польшей, Францией и Германией продолжаются дискуссии по поставке Украине танков Leopard. Поскольку до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждал, что Берлин "не пойдет на это один".
Передача ВСУ тяжелых танков Challenger 2 активно обсуждается в Британии.
Также западные партнеры усилили свою поддержку в прикрытии неба Украины от российских ракет – Германия пообещала еще одну батарею противоракетных комплексов Patriot.
В преддверии появилось сообщение о закупке Канадой дополнительных систем NASAMS для Украины.
В Украину готовятся отправить модернизированные советские танки Т-72.
20 января состоится следующее заседание по обороне в формате "Рамштайн", по результатам которого Украина ожидает, в частности, больше танков от Запада.