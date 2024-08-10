Государственные корпорации "мобилизуют" свою охрану для участия в боях на границе.

В России решили бросить на оборону Курской области сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов), принадлежащих крупным госкомпаниям. Об этом сообщил политтехнолог и бывший спичрайтер Владимира Путина, а сегодня оппозиционер Аббас Галлямов.

"ЧОП "РН-Охрана" (Роснефть) приведен в боевое положение. Тем, кто имеет боевой опыт и бывшим вагнеровцам раздали оружие. Говорят – перебросят в Курскую область. Также такое положение и в других ЧОП других госкомпаний", – сообщил Галлямов в своем Телеграм со ссылкой на источник в "Роснефти".

По данным источников The Moscow Times, вторжение ВСУ в Курскую область стало шоком для российских военных и Кремля.

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"Это сильная пощечина для президента [Путина]. Мы сутки не можем отбросить противника. Создана опасность российскому региону, населению. Так не ведет себя страна, уверенная в своей победе", — сказал на условиях анонимности один правительственный чиновник.

На встречах с руководством силовых структур и в ходе публичных выступлений Путин был "недоволен" и "раздосадован", говорят источники, которые лично знают президента много лет.

"Наши пограничники ведут бой в окружении. Срочники попали в плен. Понятно, что глубины наступления у украинцев нет. Но все равно репутационно произошедшее очень неприятно", - сказал другой чиновник.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, в момент захода украинских сил в Курскую область у россиян на этом направлении не оказалось артиллерийских и танковых подразделений. Из-за этого россияне не смогли оказать решительного сопротивления украинским силам.

Также мы рассказывали, что ради войны в Украине Россия уже давно полностью оголила все свои границы, в том числе со странами НАТО. Единственная надежда, что в случае чего отбить вторжение НАТО смогут немногочисленные срочники.

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