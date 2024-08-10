Россия перебросила в Курск бригаду морпехов из Крыма, - 'Крымский ветер'

Морпехи отправились в Курскую область колонной с тактическим знаком "Z в квадрате".

Россия перебросила из Севастополя в Курскую область подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.

Как сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер", 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи заметили колонну военных "Камазов" с тактическим знаком "Z в квадрате". Они выехали с места дислокации 810-й бригады морской пехоты ЧФ России в бухте Казачьей.

Тактический знак "Z в квадрате" схож со знаком "Z в ромбе", который был на автомобилях российской колонны, уничтоженной под Рыльском Курской области. Морпехи 810 бригады участвуют в боях в Судже.

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Операция в Курской области - последние новости

9 августа в сети появилось видео украинских воинов из российского города Суджа Курской области.

На записи - бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады ВСУ у здания филиала российского "Газпрома".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские войска зашли вглубь территории РФ в Курской области на 30-35 километров.

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