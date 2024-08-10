На фоне рассказов Кремля о страшной угрозе от НАТО границы со странами блока почти никто не прикрывает.

Одной из причин успеха украинских сил в Курской области была почти "голая" граница. Но такая же или еще хуже ситуация и на других участках границы РФ, в том числе и с "враждебным НАТО". Об этом сообщает российский паблик "ВЧК-ОГПУ".

"Как сейчас охраняют границу (с Польшей и Литвой) в Калининградской области? Да никак! Осталось, дай бог, 17% личного состава, остальные в командировке в Белгородской области (куда отправляют со всех управлений, кого смогут найти)", – заявил информированный источник.

По словам собеседника издания, из одной такой группы военнослужащих, отправленных под Белгород в количестве 150 человек, обратно вернулись только 120 человек. Причем их не вернули охранять границу с Польшей, а отправили в отпуск на два месяца – потом обратно в командировку на границу с Украиной.

Видео дня

"Одна надежда на срочников. При этом ФСБ упорно не хочет создавать, набирать бывших военнослужащих и офицеров ранее проходивших службу в ММГ и ДШМГ (мотоманевренные группы и десантно-штурмовые маневренные группы – УНИАН), которые и занимались охраной и обороной границы в зонах военных конфликтов", – говорит источник.

Бои в Курской области

Как писал УНИАН, одной из причин успеха украинских сил в Курской области было то, что в этом районе не оказалось артиллерийских и танковых подразделений РФ, которые могли бы оказать значительное сопротивление украинским силам. Границу охраняли только пограничники, срочники и тероборона с автоматами и небольшим количеством РПГ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские войска зашли вглубь территории РФ в Курской области на 30-35 километров. По его словам, сейчас ВСУ окапываются на занятых территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: