Границу прикрывали срочники и местная "тероборона" со стрелковым оружием.

В Курской области не оказалось артиллерийских и танковых подразделений, которые могли бы оказать значительное сопротивление украинским силам. Об этом пишет российский оппозиционный паблик "Можем объяснить" со ссылкой на российского военного, знакомого с ситуацией.

"Все ушли на фронт. Там на всю область остались только пограничники, срочники и тероборона с автоматами и небольшим количеством РПГ. Уже почти двое суток прошло, но по ВСУ нормально работают только авиаторы и "Искандеры" с линии фронта — им хватает дальности", — рассказал собеседник "МО".

По мнению российского военного, при таком раскладе россиянам не удастся остановить украинское наступление. Также совершенно не ясно, когда же подойдут "полнокровные мотострелковые части", артиллерия и танки. Дронов под Курском, по его словам, тоже почти нет – все операторы заняты попытками оккупировать Украину.

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Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, западные военные аналитики не понимают смысла проводимой Украиной операции. В комментарии The New York Times они отмечают, что это самая масштабная трансграничная операция Украины за все время войны. Впервые в ней задействовали регулярные части ВСУ, а не добровольцев из РДК.

Между тем в Сети уже гуляют видео, на которых, как утверждается, запечатлено пленение нескольких десятков российских солдат в ходе боев на территории Курской области.

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