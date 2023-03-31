После прилета по военной базе оккупанты решили судить офицера ПВО.

В России решили судить офицера за провал работы ПВО в Белгородской области, что привело к гибели российских солдат. Это первое такое дело в новейшей истории РФ, пишет "Коммерсант".

Российского офицера обвиняют в том, что он нарушил правила боевого дежурства и "не предотвратил нападение ВСУ на территорию РФ". За это ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, сам инцидент произошел еще весной прошлого года. Тогда, как утверждается, в ходе ракетного удара по территории Белгородской области погибли 7 российских военнослужащих, еще 43 человека получили ранения и контузии. Кроме того, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники общей стоимостью 89 млн руб.

Видео дня

Следователи считают, что обстрел стал возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. При этом утверждается, что у данного офицера были "все возможности для предотвращения атаки ВСУ". Подозреваемый свою вину не признает.

Обстрелы Белгородской области

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину неизвестные партизаны наносят ракетные, артиллерийские и дроновые удары по военным объектам на территории Белгородской области РФ. Атаки происходят с завидной регулярностью и сильно подрывают возможности агрессора слать новые войска на совершение военных преступлений в Украине.

Также беспилотники неизвестных повстанцев периодически атакуют стратегическую инфраструктуру на территории Белгородщины. Недавно такой атаке подвергся газовый объект.

Примечательно, что попытки оккупантов пресекать обстрелы заканчиваются дополнительным ущербом. Так, в ночь на 16 марта россияне отчитались, что их ПВО якобы сбила две ракеты над Белгородом. Вскоре выяснилось, что в результате этого в городе были повреждены административные и жилые здания.

Вас також можуть зацікавити новини: