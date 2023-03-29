Россияне убеждают, что поврежден якобы пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод.

В российском Белгороде неизвестный беспилотник атаковал газовую станцию.

Как сообщает Телеграм-канал "База", БПЛА атаковал газо-насосную станцию "Газэнергосети" вечером 27 марта.

По предварительной информации, беспилотник был самодельным и снаряжен кустарным самодельным взрывным устройством. По версии россиян, этот дрон мог прилететь со стороны Волчанска в Харьковской области, расположенного в 6,5 километрах от украинско-российской границы.

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"Обломками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод. Пострадавших нет", - пишет "База".

В РФ падают беспилотники: последние новости

На протяжении последних недель РФ регулярно жаловалась на атаки неизвестных беспилотников. Дроны уже добираются до Москвы - недавно в сети появилась информация о том, что в пригороде Коломны Московской области раздался громкий взрыв. Очевидцы отмечают, что до "бавовны" был слышен свист.

Москва усиливает противовоздушную оборону на фоне угрозы. В районе станции метро "Саларьево" установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания.

Впоследствии в Тульской области Российской Федерации прозвучал мощный взрыв, и его причина пока неизвестна. Найдены мертвые птицы. А совсем недавно в той же Тульской области РФ прогремел сильный взрыв. Местные жители выложили видео с глубокой воронкой. Россияне сообщали, что упал беспилотник.

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