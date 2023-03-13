Губернатор Белгородской области сообщил, что есть пострадавшая.

В России на территории Белгородской области звучали взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.

Над Белгородским районом и городом Белгород были сбиты четыре ракеты, есть одна пострадавшая, написал в понедельник утром, 13 марта, в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются… Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях…", - утверждает российский чиновник.

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Ситуация в Белгородской области - сегодня это стоит знать

В Белгороде и области после полномасштабного вторжения РФ в Украину не раз звучали взрывы. В частности, Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на 6 марта в городе Новый Оскол сработала ПВО, и были сбиты три ракеты. До этого под Белгородом после взрывов начала гореть нефтебаза.

Стоит отметить, что российские оккупанты с территории Белгородской области регулярно бьют по приграничных украинских населенных пунктах.

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