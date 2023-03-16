Есть повреждения административных и жилых зданий.

В ночь на 16 марта в российском Белгороде прогремела серия взрывов. Россияне отчитались, что их ПВО якобы сбила две ракеты.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ночью система ПВО сбила над Белгородом две ракеты, в результате чего в городе были повреждены административные и жилые здания.

По данным телеграм-канала Baza, во время обстрела в двух вагонах поезда на местном вокзале выбило стекло. Один из снарядов упал в районе третьего железнодорожного пути и сдетонировал, в результате чего образовалась воронка.

Видео дня

В местных пабликах пишут, что обломки одной из ракет упали на улице Вокзальной, где находится железнодорожный вокзал, и повредили проезжую часть. Очевидцы сняли видео громких взрывов в городе. Автор одного из них утверждает, что видел дым в районе местной ГЭС.

Россияне обвиняют в обстрелах Украину. В то же время украинская сторона никак эти обвинения не комментирует.

"Хлопки" в Белгороде

В Белгородской области после начала полномасштабной войны нередко слышат взрывы. Оккупанты запускают ракеты по Харьковщине из Белгородской области, однако иногда они разрываются в небе над Россией. Летом местные Telegram-каналы сообщали о падение таких ракет в области.

Осенью прошлого года ракета, которую захватчики выпустили по Харькову, попала в жилой дом в Белгороде. В ночь на 13 марта в области вновь сообщали о работе противовоздушной обороны. Тогда местные власти отчитались о сбитии четырех ракет. 14 марта на территории Белгородской области прогремели взрывы, российские власти сообщила о работе противовоздушной обороны.

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