Для увеличения спроса на такое жилье власти могут разработать программу льготной ипотеки.

В России могут появиться деревянные девятиэтажные дома. Планы по их возведению озвучил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"В экспертизе находится документация уже на девятиэтажные объекты, которые будут, возможно, строить", - сказал он.

Для реализации проекта создается нормативная база совместно с МЧС и Роспотребнадзором. Все подготовительные работы планируют закончить в течение этого года.

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Ранее сообщалось, что деревянные многоэтажки будут использоваться для расселения жителей аварийных домов. Запустить соответствующие пилотные проекты поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ими должен был заняться Минстрой совместно с регионами Северо-Западного федерального округа. Для увеличения спроса на такое жилье власти могут разработать программу льготной ипотеки.

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