Причиной стало наличие на нем трека "Чорнобаївка" исполнителя Jalsomino.

В России заблокировали популярный музыкальный сервис Last.fm.

По сообщению "Роскомсвободы", сервис заблокировали из-за трека "Чорнобаївка" от Jalsomino, который был на нем.

"Блокировка ссылки осуществляется через HTTPS, поэтому в России могут быть проблемы с доступом к популярному американскому музыкальному сервису", - отмечает проект.

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Какое российское ведомство потребовало ограничить доступ к песне, которая не внесена в реестр экстремистских материалов, неизвестно. "Роскомсвобода" предполагает, что это была Генпрокуратура РФ.

Ведомство могло обратить внимание на трек после того, как на жительницу Крыма пожаловались в полицию из-за прослушивания песни в автомобиле, считает проект.

Last.fm - популярный сайт, который с помощью плагинов к медиаплеерам и стриминговым сервисам собирает информацию о музыке, которую слушают пользователи. На основе этих данных сайт автоматически составляет индивидуальные и общие хит-парады.

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Боевики группировки "ДНР" начали блокировать сервисы Google на подконтрольной им территории Донецкой области.

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