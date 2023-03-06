На этикетке изобразили домашних животных.

На полках российских супермаркетов появилось вяленое мясо под названием "Вагнер".

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, мясо "Вагнер" продают в черных зип-пакетах. "Боги русского маркетинга" на этикетке изображали корову, свинью, индейку и курицу.

"В России начали выпускать вяленое мясо "Вагнер", - написал журналист, добавив задумчивый эмодзи.

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Сколько "вагнеровцев" "завялили" в Украине

Новость о вяленом мясе "Вагнер" звучит слишком смешно на фоне новостей о пачках ликвидированных "вагнеровцев" в Украине. После "лобовых штурмов" Бахмута у "Вагнера" почти не осталось наемников.

По данным "ВЧК-ОГПУ", по состоянию на 10 февраля у Пригожина оставалось 5 тысяч зэков. За одну ночь подразделения ВСУ уничтожили 15 штурмовых групп "Вагнера", которые атаковали позиции в районе Бахмута. При этом наши солдаты потеряли лишь дрон.

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