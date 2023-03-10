При отказе сдать загранпаспорт документ будет аннулирован.

В России сотрудникам госкомпаний и чиновникам предлагают "сдать на хранение" загранпаспорта.

Как сообщает "Настоящее время", сотрудникам госпокомпаний предлагают сдать документ на хранение ФСБ или в специальный отдел по месту работы. Тем, кто этого не сделает, предлагают уволиться.

При отказе сдать загранпаспорт сотрудники ФСБ предупреждают о том, что документ будет аннулирован.

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Примечательно, что официального распоряжения о сдаче загранпаспортов нет.

Действующие законы и нормативы страны-агрессора позволяют ограничивать выезд чиновникам и сотрудникам госкомпаний, а также изымать у них загранпаспорта, если у них есть доступ к гостайне. Кроме того, ограничения на выезд за рубеж законодательно прописаны для военнослужащих и проходящих альтернативную службу, а также для действующих и бывших сотрудников ФСБ в течение пяти лет после увольнения.

Правила выезда за рубеж для госслужащих и чиновников начали ужесточать в 2014 году, после аннексии Крыма. Тогда ограничения коснулись в основном сотрудников правоохранительных органов и судей, им, в частности, рекомендовалось не посещать "недружественные страны".

Война в Украине и закрытие границ для россиян

9 сентября 2022 года Совет Евросоюза утвердил прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Решение Совета ЕС вступило в силу 12 сентября 2022 года. С этого момента визовый сбор для россиян вырос с 35 до 80 евро.

В сентябре 2022 года девять стран Европы отказались принимать у россиян документы на формление туристических виз.

С 25 октября 2022 года Чехия закрыла въезд россиянам по туристическим и студенческим визам.

17 января 2023 года российским туристам перестали выдавать многократные шенгенские визы. После отмены соглашения об упрощенном визовом режиме РФ с ЕС россияне могут рассчитывать на визы только на период поездки.

28 января 2023 года стало известно о том, что в России прекратили оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет.

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