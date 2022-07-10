Это слово будет "понятнее русскому уху", отметили в ЛДПР.

В Либерально-демократической партии России предложили заменить термин "президент" на "глава государства" или "правитель".

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

В ЛДПР заявили, что это иностранный термин, который необходимо заменить, пока он не укоренился.

"В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху", – говорится в заявлении партии.

Напомним, что основателем и председателем ЛДПР был Владимир Жириновский, известный своими антиукраинскими заявлениями. Он скончался 4 апреля 2022 года.

Фракцию ЛДПР в Государственной думе Российской Федерации вместо Жириновского возглавил Леонид Слуцкий. Ранее журналистки нескольких изданий обвиняли его в домогательствах.

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве суд приговорил к семи годам лишения свободы муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова. Мужчина публично осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину и заявил, что все усилия общества должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.

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