Он заявил, что все усилия общества должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.

В Москве суд приговорил к семи годам лишения свободы муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который высказался против войны.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Свободу Алексею Горинову".

На заседании Краснопресненского муниципального совета 15 марта мужчина заявил, что считает циничным проводить конкурс детского рисунка в то время, когда в Украине гибнут дети.

"Принимать этот план не нужно, о каком досуге и развлечениях может идти речь, когда мы сейчас все перешли к иному укладу жизни, когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны. Скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь? Или об организации танцевальных программ, приуроченных ко Дню защиты детей и Дню победы, когда у нас каждый день гибнут дети. Около 100 детей уже погибло в Украине, дети становятся сиротами, а внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины. Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины", - заявил Горинов.

27 апреля его заключили под стражу, обвинив в публичном распространении заведомо ложно информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В пятницу, 8 июля, Мещанский районный суд приговорил Горинова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 4 года.

Вторым фигурантом по делу проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Она покинула Россию, поэтому арестована заочно.

На этом заседании она поддержала Горинова, назвав проведение таких мероприятием пиром во время чумы.

"Устроили для себя чиновники Дни Победы, и к чему это привело? К образованию фашистского государства. Я имею в виду Россию", - сказала она.

Напомним, что ранее депутат районного совета Воронежской области выступила против войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: