Слуцкого избрали главой фракции ЛДПР большинством голосов.

Фракцию ЛДПР в Госдуме РФ вместо умершего Владимира Жириновского возглавил Леонид Слуцкий, которого журналистки нескольких изданий обвиняли в домогательствах, и который участвует в переговорах России и Украины.

По данным росСМИ, своим руководителей Слуцкого избрали большинством голосов его однопартийцы-депутаты.

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Слуцкий участвует в переговорах России и Украины.

В 2018 году он оказался в центре сразу нескольких скандалов.

В частности, его обвиняли в:

домогательствах к журналисткам;

незадекларированной недвижимости;

многочисленных нарушениях ПДД (825 штрафов).

Также известно, что Слуцкий – председатель комитета по международным делам Госдумы. Он временно исполнял обязанности главы фракции ЛДПР после Жириновского.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 4 апреля. По официальной версии, причиной его смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

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