Фракцию ЛДПР в Госдуме РФ вместо умершего Владимира Жириновского возглавил Леонид Слуцкий, которого журналистки нескольких изданий обвиняли в домогательствах, и который участвует в переговорах России и Украины.
По данным росСМИ, своим руководителей Слуцкого избрали большинством голосов его однопартийцы-депутаты.
Леонид Слуцкий: что известно о замене Жириновского в Госдуме
Слуцкий участвует в переговорах России и Украины.
В 2018 году он оказался в центре сразу нескольких скандалов.
В частности, его обвиняли в:
- домогательствах к журналисткам;
- незадекларированной недвижимости;
- многочисленных нарушениях ПДД (825 штрафов).
Также известно, что Слуцкий – председатель комитета по международным делам Госдумы. Он временно исполнял обязанности главы фракции ЛДПР после Жириновского.
Напомним, Владимир Жириновский скончался 4 апреля. По официальной версии, причиной его смерти стали последствия коронавирусной инфекции.