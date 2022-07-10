В частности, около 100 взрывов зафиксировано в Шалыгинской громаде Сумской области, где враг четыре раза стрелял из РСЗО, минометов и АГС.

Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области с территории России.

Как сообщает Госпогранслужба, за минувшие сутки под вражеским огнем оказались Миропольская, Хотинская, Белопольская, Эсманская и Шалыгинская громады в Сумской области и Семеновская громада в Черниговской области.

Дважды Сумскую область атаковали вражеские вертолеты: один из них два раза запускал ракеты в направлении Белопольской громады, другой трижды - по территории Миропольской громады.

Кроме того, Хотинскую громаду захватчики обстреливали дважды, выпустив почти два десятка боеприпасов из РСЗО и 120 мм минометов, а Шалыгинскую громаду 4 раза враг обстреливал из РСЗО, минометов и АГС (всего около 100 взрывов).

Также по территории Эсманской громады враг трижды целился из минометов калибра 120 мм - зафиксировано 17 взрывов.

В Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской громады.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области российские оккупанты 9 июля вечером обстреляли Шалыгинскую громаду: выпустили 12 ракет с самолетов и 24 - из реактивных систем залпового огня (РЗСВ).

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