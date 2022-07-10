Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области с территории России.
Как сообщает Госпогранслужба, за минувшие сутки под вражеским огнем оказались Миропольская, Хотинская, Белопольская, Эсманская и Шалыгинская громады в Сумской области и Семеновская громада в Черниговской области.
Дважды Сумскую область атаковали вражеские вертолеты: один из них два раза запускал ракеты в направлении Белопольской громады, другой трижды - по территории Миропольской громады.
Кроме того, Хотинскую громаду захватчики обстреливали дважды, выпустив почти два десятка боеприпасов из РСЗО и 120 мм минометов, а Шалыгинскую громаду 4 раза враг обстреливал из РСЗО, минометов и АГС (всего около 100 взрывов).
Также по территории Эсманской громады враг трижды целился из минометов калибра 120 мм - зафиксировано 17 взрывов.
В Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской громады.
Как сообщал УНИАН, в Сумской области российские оккупанты 9 июля вечером обстреляли Шалыгинскую громаду: выпустили 12 ракет с самолетов и 24 - из реактивных систем залпового огня (РЗСВ).