Роскомнадзор "попросят высказать своё мнение" о законности работы таких сайтов.

Депутаты Госдумы собираются обсудить с Роскомнадзором меры по ограничению доступа к порнографическим сайтам.

Об этом заявил глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

По его словам, эротические ресурсы распространяют порнографию, и их деятельность нужно ограничивать.

Отвечая на вопрос о том, подпадают ли крупнейшие порносайты под законопроект о представительствах IT-гигантов в Российской Федерации, политик указал на противоправность распространения порнографии в стране.

"Поэтому прежде чем решать вопрос по представительствам тех или иных ресурсов, имеющих большую аудиторию, мы должны определиться вообще с законностью функционирования. Мы попросим Роскомнадзор как минимум высказать свое мнение", - сказал он.Читайте такжеВ Москве два года ловили парня, шлепавшего девушек по ягодицам в метро (видео)

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Автор: Людмила Жерновская