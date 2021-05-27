Авторы Telegram-канала помогают подобрать молитвы тем, кто хочет "правильно обратиться к Господу, чтобы он помог отпустить грех".

Российский священник создал в Telegram чат-бот для поклонников порно, которые хотят замолить свои грехи после очередного просмотренного видеоролика.

Об этом сообщает «Нож».

Его авторы помогают подобрать молитвы тем, кто хочет «правильно обратиться к Господу, чтобы он помог отпустить грех».

Называется бот «Правильное время». Им рекомендуют пользоваться сразу после просмотра порно. Чтобы получить нужную молитву, выберите в списке, сколько минут вы только что уделили ролику - в ответ бот пришлет текст, прочтение вслух которого занимает примерно столько же времени.

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Бот запустила московская креативная студия. Молитвы для нее подобрал настоятель краснодарского храма Константин Мальцев.

«Я рекомендовал молитвы, которые можно добавить к покаянию, в том числе в этом грехе. Это как электронный молитвослов. Молитву можно хоть по бумажке, хоть по компьютеру прочитать. Это объективная реальность сегодняшнего дня. Другое дело, что это не заменяет ни (посещения) церкви, ни (совершения) самого главного таинства, которое установил сам Господь», - рассказал Мальцев «Фонтанке».

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Автор: Денис Прядко